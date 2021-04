The Unarchiver: Freies Pack-Programm ergänzt Keka perfekt

Neben der hervorragenden Freeware Keka und dem kostenpflichtigen Archiver gehört das Packprogramm The Unarchiver zu den beliebtesten Drittanbieter-Werkzeugen für die Arbeit mit Datei-Archiven.

The Unarchiver wird seit Version 4.0 unter Federführung der Setapp-Macher von MacPaw entwickelt. Die ukrainischen Programmierer, die das Pack-Programm auch weiterhin gratis anbieten wollen, haben jetzt Ausgabe 4.3 in den Ring geworfen und bieten damit erstmals eine Version an, die die volle Optimierung für Apples M1-Prozessoren mitbringt.

Formate lassen sich einfach zuweisen

Die App zählt zu den alten Hasen in der Mac-Community, wenn es darum geht, zahlreiche Archiv-Formate schnell zu extrahieren. Ist The Unarchiver installiert, könnt ihr die App per Doppelklick starten und festlegen, für welche Archiv-Typen diese fortan verantwortlich zeichnen soll.

Im Gegensatz zur Keka-App, die euch auf Wunsch auch ausgewählte Dateien in ein neues Archiv beliebigen Formates packen kann, kümmert sich The Unarchiver ausschließlich um die Dekomprimierung. Dabei könnt ihr festlegen, ob diese stets im Quellordner erfolgen soll oder das Zielverzeichnis erst mal abzufragen hat.

Zudem kann in den (deutschsprachigen) Einstellungen festgelegt werden, ob das entpackte Archiv direkt gelöscht werden soll und ob die Anwendung den Finder öffnen soll, um euch die neuen Dateien anzuzeigen. Die nur 15 Megabyte kleine Applikation setzt mindestens macOS 10.7 zur Installation voraus und ergänzt Apples Standard-Entpacker hervorragend.

Auf Keka nicht verzichten

Dennoch empfehlen wir euch Keka zumindest einmal zu laden und griffbereit im Programme-Ordner zu verstauen. Keka gestattet nämlich die Größen-Beeinflussung der Archive, erlaubt das Setzen von Passwörtern und ist zudem in der Lage Mac-Ressourcen auszuschließen, die beim Entpacken von Archiven auf Windows-Rechnern immer für Verwirrungen sorgen.

Auf der Webseite der Macher lässt sich Keka kostenlos laden, wer im Mac App Store zugreift spendet gleich einen kleinen Obolus.