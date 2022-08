macOS Ventura auf älteren Macs: Es sieht gut aus

After many months of work, we’ve finally gotten macOS Ventura running on legacy Metal GPUs!

This includes my early 2008 Mac Pro (Nvidia Kepler and AMD GCN 1), 2012 Mac mini, 2014 Mac mini and 2014 5k iMac! pic.twitter.com/cMQ5Qk8uoo

— Mykola Grymalyuk (@khronokernel) August 22, 2022