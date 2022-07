macOS Ventura nur für Macs ab 2017: Wie ungewöhnlich ist Apples Update-Ende?

Was auffällt, zwischen 2004 und 2007, also in dem Zeitraum in dem Apple von der PowerPC- zur Intel-Architektur wechselte, schrumpfte der Support-Zeitraum spürbar.

Damit werden also auch zahlreiche Macs nicht mehr aktualisiert, die grade mal fünf Jahre auf dem Buckel haben. Ist Apple in diesem Jahr außergewöhnlich streng, oder agiert der Konzern wie sonst auch?

Insert

You are going to send email to