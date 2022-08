Die Kaiserin, Blond und Wirecard: Das zeigt Netflix im September 2022

Zudem schickt der Video-Streaming-Dienst in „Skandal! Der Sturz von Wirecard“ eine Documentary in die Spur, die sich dem Aufstieg und Fall des Zahlungsabwicklers Wirecard widmet. Dieser feiert in der Finanzbranche unglaubliche Erfolge – bis ein hartnäckiges Journalistenteam massiven Betrug aufdeckt. Starttermin für „Skandal! Der Sturz von Wirecard“ ist der 16. September 2022.

Mit „Blond“ nimmt Netflix zudem ein fiktionales Filmporträt über die Hollywood-Legende Marilyn Monroe in den eigenen Katalog auf. Die Hauptrolle der blonden Ikone spielt Ana de Armas. Das Drama startet am 28. September 2022.

Nach dem ZDF und Disney+ hat auch Netflix die Liste mit den hauseigenen Neuerscheinungen für den kommenden Monat veröffentlicht. Zu den Highlights gehören der für den 21. September angesetzte Thriller „Der Parfumeur“ sowie die neue Netflix-Kostümserie „Die Kaiserin“ die euch in das Österreich von Sisi und Kaiser Franz Joseph mitnimmt. „Die Kaiserin“ startet am 29. September auf Netflix.

