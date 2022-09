macOS Ventura: Abhilfe bei nicht reagierenden Safari-Links

Ein kleiner Tipp für Mac-Besitzer, die bereits mit der Beta-Version von macOS Ventura arbeiten, und sich mit Problemen beim Anklicken von Links in Apples Webbrowser Safari herumschlagen. Aktuell muss man sich hier mit einem Problem herumschlagen, das bei einigen Nutzern für ein Déjà-vu sorgen dürfte. Angeklickte Links öffnen sich meist erst beim zweiten Versuch tatsächlich, während zuvor einfach die bereits geöffnete Seite neu geladen wird.

Apple hat uns mit diesem Verhalten bereits nach der Einführung der Safari-Tabgruppen mit macOS Monterey geärgert und konnte den Fehler erst mit macOS 12.4 im Mai verlässlich korrigieren. Die Beta-Version des kommenden macOS Ventura bringt diesen Fehler nun aber zurück und einmal mehr lässt sich die iCloud-Synchronisierung von Safari als Ursache ausmachen.

Wenn ihr nicht in besonderem Maß auf die Synchronisierung von Safari über iCloud angewiesen seid, könnt ihr diese Option einfach auf dem betroffenen Mac in euren iCloud-Einstellungen deaktivieren. Eure anderen Apple-Geräte sollten davon nicht betroffen sein, allerdings müsst ihr euch darüber im klaren sein, dass ihr damit nicht nur die Synchronisierung der Tabs und Tabgruppen, sondern auch den Abgleich von Lesezeichen für den betroffenen Computer deaktiviert. Im Gegenzug ist im Anschluss aber auch wieder ein störungsfreies Surfen in Safari möglich.

iCloud-Probleme treten aktuell gehäuft auf

Apple kämpft aktuell in verschiedensten Bereichen mit Problemen im Zusammenhang mit der Synchronisierung über iCloud. Die Störungen machen sich of auch nur zeitlich begrenzt bemerkbar und äußern sich beispielsweise darin, dass die iMessage-Inhalte nicht auf allen Geräten synchron sind und Meldungen auf diesen teils mit starkem Zeitversatz eingehen. In der Folge finden sich dann teils auch bereits gelesene Nachrichten auf anderen Geräten als ungelesen markiert.

Gestern erst haben wir über ein Problem mit verschwindenden iCloud-Kontakten berichtet, bei dem nicht klar ist, ob Microsoft Outlook die Verantwortung trägt, oder Apples Sync-Prozess ebenfalls seinen teil dazu beiträgt.