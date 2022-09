Audible-Aktion „90 Tage kostenlos testen“ läuft wieder

Das Hörbuch-Abo von Audible lässt sich aktuell wieder 90 Tage kostenlos testen. Die Aktion läuft nur begrenzte Zeit und beinhaltet neben der Option, drei beliebige Hörbücher aus dem Angebot des Hörbuchportals auszuwählen, den Zugriff auf den seit kurzem für Audible verfügbaren Flatrate-Pool.

Zunächst müssen wir wie üblich auf das mit der Aktion verbundene „Kleingedruckte“ hinweisen. So gilt das Angebot nur für alle Neukunden sowie Audible-Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die in den vergangenen sechs Monaten kein Audible-Abo hatten. Auch müsst ihr beachten, dass der Probezeitraum sofern nicht gekündigt nach Ablauf in ein kostenpflichtiges Audible-Abo zum Monatspreis von 9,95 Euro übergeht, das allerdings ebenfalls wiederum monatlich gekündigt werden kann.

„À la carte“ und Flatrate kombiniert

Audible hält die bei weitem größte Auswahl an Hörbüchern zum Download bereit. Letzten Zahlen zufolge umfasst das Angebot mehr als 65.000 deutschsprachige und 500.000 internationale Hörbücher. Im Rahmen des Abonnements hat man die Möglichkeit, pro Monat ein Hörbuch auszuwählen und in seine persönliche Bibliothek zu übernehmen. Der Zugriff auf diese „gekauften“ Hörbücher ist in der Folge über das persönliche Benutzerkonto auch dann noch möglich, wenn man sein Audible-Abo wieder gekündigt hat.

Darüber hinaus hat Audible über die vergangenen Jahre hinweg sein Angebot für aktive Abonnenten stetig erweitert. Dazu zählen etliche exklusive Original-Podcasts, die teils in Kooperation mit namhaften Partnern produziert werden. Kürzlich erst hat Audible die zusätzliche Kategorie „Enthalten im Abo“ ergänzt. Hierbei handelt es sich um einen Pool von Hörbüchern, aus dem Audible-Abonnenten beliebig viele Bücher zusätzlich zu den monatlichen Downloads auswählen und hören können. Darüber sind mittlerweile auch zahlreiche namhafte Titel und Produktionen verfügbar, etwa Bücher aus der „Harry Potter“-Reihe oder Krimis von Sebastian Fitzek , eben erst hat Audible im Rahmen einer Kooperation mit Sony hier auch Titel aus der Reihe „Die drei ???“ ergänzt.