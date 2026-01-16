macOS Tahoe: Finder-Spaltenansicht leidet unter Darstellungsfehlern

Mit macOS 26 Tahoe hat Apple die Benutzeroberfläche des Finders sichtbar umgestaltet. Dadurch treten Probleme auf, die vor allem Nutzer betreffen, die seit Jahren mit der Spaltenansicht arbeiten.

Die letzte Spalte lässt sich in ihrer Größe nicht anpassen

Diese Ansicht erlaubt es normalerweise, die Breite einzelner Spalten über kleine Regler am unteren Rand anzupassen. Vorausgesetzt man macht nicht von der neuen Automatik-Option Gebrauch.

Unter macOS Tahoe sind diese Regler jedoch nicht mehr zuverlässig erreichbar. Die horizontale Scrollleiste liegt in bestimmten Konfigurationen direkt über den Bedienelementen und verhindert deren Nutzung.

In früheren macOS-Versionen waren Scrollleisten und Spaltenregler klar voneinander getrennt. Der Entwickler Jeff Johnson hat als einer der Ersten auf dieses Verhalten hingewiesen und den Fehler detailliert dokumentiert.

Dies führt jedoch zu Überlappungen von Scrollleisten und Spaltenregler

Systemeinstellung verschärft das Problem

Apple erlaubt es, Scrollleisten dauerhaft anzuzeigen oder sie automatisch ein und auszublenden. In der Standardeinstellung, die sich am verwendeten Eingabegerät orientiert, verschwinden in der Spaltenansicht nicht nur die Scrollleisten, sondern auch die sichtbaren Regler zur Anpassung der Spaltenbreite. Zwar lassen sich die Spalten weiterhin verändern, wenn der Mauszeiger exakt über die Trennlinien geführt wird, diese Bedienung ist jedoch wenig offensichtlich.

In den macOS-Systemeinstellungen lässt sich die Scrollleisten-Anzeige dauerhaft aktivieren

Der Umstand legt nahe, dass die Kombination aus Spaltenansicht und den neuen Darstellungsregeln nicht umfassend geprüft wurde. Ähnliche Probleme waren bereits an anderer Stelle von macOS 26 zu beobachten. So hatten wir in einem früheren Artikel die eingeschränkte Skalierbarkeit von Fenstern unter macOS 26 thematisiert, bei der Bedienelemente ebenfalls ungünstig abgeschnitten oder verdeckt wurden.

Teil einer größeren UI-Diskussion

Der aktuelle Finder-Fehler fügt sich damit in eine breitere Diskussion über die Auswirkungen der neuen Oberflächengestaltung ein. Besonders stark gerundete Fenster und veränderte Transparenzeffekte beeinflussen die Platzierung klassischer Bedienelemente. Gerade Funktionen, die über viele Jahre unverändert genutzt wurden, reagieren empfindlich auf solche Eingriffe.

Früher sauber getrennt:Unter macOS Sequioa war dies noch kein Problem

Ob Apple die beschriebenen Probleme zeitnah korrigiert, ist offen. Die bisherigen Rückmeldungen zeigen jedoch, dass es sich nicht um Einzelfälle handelt, sondern um strukturelle Schwächen im aktuellen Interface-Design von macOS Tahoe.