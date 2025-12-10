Finder: macOS Tahoe 26.1 erleichtert die Arbeit in der Spaltenansicht

Mit macOS Tahoe 26.1 hat Apple eine neue Einstellung für die Spaltenansicht im Finder eingeführt. Nutzer können damit festlegen, dass sich die Breite der Spalten automatisch an die Länge der Datei und Ordnernamen anpasst. Die Idee hinter der neuen Option ist es, abgeschnittene Bezeichnungen zu vermeiden, ohne die Spalten ständig manuell verändern zu müssen.

Die Spaltenansicht gehört neben der Symbolansicht, der Listenansicht und der Galerieansicht zu den vier Darstellungsformen im Finder.

Sie wird häufig genutzt, um Ordnerstrukturen hierarchisch zu durchsuchen. Jeder Ordner öffnet sich dabei in einer eigenen Spalte, sodass übergeordnete Ebenen sichtbar bleiben. Bisher war es jedoch üblich, dass neue Spalten eine feste Breite übernahmen und längere Namen nur teilweise sichtbar waren. Nutzer mussten die Trennlinien regelmäßig verschieben oder per Doppelklick anpassen.

Einstellung in den Ansichtsoptionen

Die neue Funktion ist nicht in den allgemeinen Systemeinstellungen zu finden. Sie steht ausschließlich innerhalb des Finders zur Verfügung. Voraussetzung ist, dass die Spaltenansicht aktiv ist. Über das Menü „Darstellung“ und den Punkt „Darstellungsoptionen einblenden“ lässt sich die neue Checkbox „Spaltengröße an Dateinamen anpassen“ aktivieren. Danach öffnet jede neue Spalte automatisch in einer passenden Breite, ähnlich wie nach einem manuellen Doppelklick auf die Begrenzungslinie.

Die Einstellung gilt systemweit für alle Finder-Fenster in der Spaltenansicht. Eine individuelle Anpassung pro Ordner ist nicht vorgesehen. Nutzer können die Spalten weiterhin manuell verkleinern oder vergrößern. Beim nächsten Öffnen der jeweiligen Spalte stellt das System die automatische Breite jedoch wieder her.

Bekannte Einschränkungen der Automatik

In der Praxis arbeitet die automatische Anpassung meist zuverlässig. Es gibt jedoch Situationen, in denen eine Aktualisierung nicht sofort greift. Wird zum Beispiel die Anzeige von Symbolen innerhalb der Spalten ein oder ausgeschaltet, ändert sich die Spaltenbreite nicht immer direkt. In diesen Fällen hilft es, kurz in einen anderen Ordner zu wechseln und wieder zurückzukehren.

Auch sehr lange Dateinamen können eine interne Maximalbreite erreichen. Dann wird der Name weiterhin gekürzt angezeigt und die Spalte muss bei Bedarf manuell erweitert werden. Trotz dieser Grenzen beseitigt die neue Option eine häufige Stolperfalle im Finder und reduziert den Aufwand bei der Navigation durch umfangreiche Ordnerstrukturen.