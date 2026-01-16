MA-Serie: BenQ bringt zwei neue 4K-Monitore für Mac-Anwender

Nicht genug Geld für Apples Studio Display? Der Displayhersteller BenQ bringt mit den Modellen MA270UP und MA320UP zwei neue und recht preisgünstige 4K-Monitore auf den Markt, die gezielt für die Nutzung mit Apple-Rechnern ausgelegt sind.

Die Geräte ergänzen die bereits erhältliche MA-Serie, die sich laut Anbieter speziell an Mac-Nutzer richtet. Auffälligstes Merkmal der neuen Varianten ist ein sogenanntes Nano-Gloss-Panel, das der Hersteller recht blumig bewirbt: „…kristallklare Bildtiefe mit natürlicher Farbwiedergabe und außergewöhnlicher Klarheit“. Die Monitore sind in Größen von 27 und 31,5 Zoll erhältlich und liegen preislich bei 499 Euro beziehungsweise 599 Euro.

Fokus auf Mac-Anwender und konsistente Farbdarstellung

BenQ positioniert die MA-Serie ausdrücklich als Ergänzung zu MacBooks und anderen Apple-Rechnern. Entsprechend liegt ein Schwerpunkt auf einer möglichst einheitlichen Farbdarstellung zwischen internem Notebook-Display und externem Monitor. Hierfür setzt der Hersteller auf eine eigene Farbabstimmung, die Unterschiede zwischen den Bildschirmen reduzieren soll. Ziel ist eine konsistente Darstellung bei typischen Anwendungen wie Bildbearbeitung, Videoschnitt oder Office-Arbeit.

Beide Modelle bieten eine 4K-Auflösung von 3840 mal 2160 Pixeln und basieren auf IPS-Panels. Der sRGB-Farbraum wird nahezu vollständig abgedeckt, beim erweiterten Display-P3-Farbraum liegen die Werte je nach Modell zwischen 95 und 97 Prozent. Damit orientieren sich die technischen Daten an den Anforderungen, die viele Nutzer aus dem Apple-Umfeld kennen.

Ausstattung und Integration in den macOS-Arbeitsplatz

Auch bei der Anbindung setzt BenQ auf den Einsatz mit Apple-Hardware. Über USB-C lassen sich MacBooks nicht nur mit Bildsignalen versorgen, sondern gleichzeitig mit bis zu 90 Watt laden. Ein zweiter USB-C-Anschluss steht für weitere Geräte zur Verfügung. Ergänzt wird die Ausstattung durch HDMI, DisplayPort und USB-A-Anschlüsse, wodurch der Monitor als zentrale Schnittstelle auf dem Schreibtisch dienen kann.

Die zugehörige Software Display Pilot 2 ist für macOS ausgelegt und erlaubt es, Monitorfunktionen über die bekannten Tastenkombinationen des Mac zu steuern. Hinzu kommen ergonomische Einstellmöglichkeiten wie Höhenverstellung, Drehung und Pivot-Modus sowie augenschonende Funktionen für längere Arbeitssitzungen.