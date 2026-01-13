Nicht da klicken wo man denkt
macOS Tahoe: Die abgerundeten Fenster erschweren das Skalieren
Mit macOS Tahoe hat Apple nicht nur die Optik der übereinander angeordneten Fensterebenen deutlich verändert, sondern auch das Aussehen der Anwendungsfenster selbst. Besonders auffällig sind die stark abgerundeten Ecken unter Apples jüngstem Desktop-Betriebssystem.
Erwartung: Der grüne Bereich ändert die Größe. Realität: Der Klick muss im roten Bereich erfolgen.
Was zunächst wie eine rein gestalterische Entscheidung wirkt, macht sich im Alltag auch durch praktische Folgen bemerkbar. Nutzer berichten, dass sich Fenster seit dem Update schwerer greifen und in ihrer Größe anpassen lassen, obwohl dieser Vorgang seit Jahrzehnten zu einem der Standard-Handgriffe am Mac gehört.
Wie sich die Klickflächen verändert haben
Um ein Fenster zu vergrößern oder zu verkleinern, muss der Mauszeiger in eine definierte Zone an der Fensterecke gesetzt werden. Diese Zone misst weiterhin 19 mal 19 Pixel. In älteren macOS Versionen lag der Großteil dieser Fläche innerhalb des sichtbaren Fensters, sodass der Nutzer intuitiv die Ecke greifen konnte.
Hier lässt sich ein aktives Fenster nicht greifen
Durch die stark gerundeten Ecken in Tahoe verschiebt sich diese Zone jedoch teilweise nach außen. Ein erheblicher Teil der eigentlich aktiven Fläche liegt nun außerhalb der sichtbaren Fensterkante.
Das führt dazu, dass ein Mausklick in der noch sichtbaren Ecke des Fensters oft nicht als Ausgang einer Größenänderung erkannt wird. Nutzer treffen hier dann zwar die sichtbare Ecke des Fensters, aber eben nicht den (unsichtbaren) Bereich, der technisch für die Interaktion vorgesehen ist. Erst wenn der Mauszeiger etwas außerhalb des Fensters positioniert wird, reagiert das System wie erwartet.
Mit einem Klick hier lässt sich das Fenster hingegen problemlos skalieren.
Warum die Bedienung dadurch schwieriger wird
Für viele Anwender entsteht dadurch ein Bruch zwischen dem, was sie sehen, und dem, was das System erwartet. Über Jahre verinnerlicht haben wir, innerhalb des Fensters zu klicken, auf die dort sichtbar Ecke. Da der aktive Bereich unter macOS 26 nun aber größtenteils daneben liegt, bleibt der Standard-Handgriff nun häufig ohne Wirkung. Das kann dazu führen, dass Fenster mehrfach angeklickt werden müssen, bis die gewünschte Größenänderung möglich ist.
Im Mac-Alltag verursacht dies kleine, aber häufig wiederkehrende Reibungen bei der Arbeit mit mehreren Fenstern. Besonders auf kleineren Displays fällt dieser Effekt auf.
Norbert Heger demonstriert das Verhalten in seinem Blog noheger.at
Ich dachte schon dass ich das verlernt habe
Viel schlimmer finde ich die Notch beim macbook air. Habe mir ein neues gekauft und ohne zusatz Tools sieht man die Icons in der menuleiste nicht mehr
Auch so eine Baustelle:
Da führt Apple die Notch ein und gleichzeitig vergrößert das macOS Design-Team, völlig ohne Not, die Abstände der Icons auf absurde Weise … offensichtlich müssen oder dürfen die Design-Praktikanten bei Apple nicht mit MacBooks arbeiten
Diese Nase war eine der Gründe, warum ich nicht zum Mac gewechselt und bei Windows geblieben bin.
Oh Gott, das regt mich seit Monaten dermaßen auf. Total bescheuert…
Leider gibt es bei Apple mittlerweile so viele Dinge über die man sich nur noch aufregen könnte. Irgendwie wird alles nur noch kaputtgespielt ohne Sinn und Verstand. Letztendlich sollen erster Linie die Funktion da sein, da sind Design drittrangig wenn die Funktion nicht da ist ist es nutzlos ! Apple*innen ist leider mittlerweile so weit vom Kunden entfernt weil ihnen einfach andere Dinge viel wichtiger sind.
Das passiert, wenn einem Hersteller zu wenig inhaltlich Neues einfällt und stattdessen auf Gedeih und Verderb am Erscheinungsbild geschraubt wird, um es zumindest Neu aussehen zu lassen.
Leider funktioniert „Funktion follows form“ eben nur selten!
+1
++1
+1
Klassischer Fall von Verschlimmbesserung. Absolut unnötig.
wäre super, wenn es ein Tool gibt, damit die Fenster wieder eckig sind oder die Abrundung weiter nach außen gehen.
Das mit dem skalieren ist wirklich schwieriger geworden
Hauptsache man kann IRGENDEINE UI-Veränderung als Neuerung verkaufen.
Egal ob es ein Problem zu lösen gab oder nicht. Und im schlimmsten Fall (so wie hier) wird’s einfach schlechter als vorher.
Aber der Markt scheint es zu fordern.
der Markt fordert so eine Design-Dünnschiss keineswegs
Im Gegenteil, der Markt, also viele User, hält genau das davon ab, auf Tahoe zu wechseln …
Von mir aus kann dieser Liquid Glass Unfug gerne wieder auf allen Plattformen verschwinden, oder zumindest komplett deaktivierbar sein…
Was für ein epic fail, ach Apple, wo sind bloß deine Tugenden geblieben?