macOS Tahoe: Die abgerundeten Fenster erschweren das Skalieren

Mit macOS Tahoe hat Apple nicht nur die Optik der übereinander angeordneten Fensterebenen deutlich verändert, sondern auch das Aussehen der Anwendungsfenster selbst. Besonders auffällig sind die stark abgerundeten Ecken unter Apples jüngstem Desktop-Betriebssystem.



Erwartung: Der grüne Bereich ändert die Größe. Realität: Der Klick muss im roten Bereich erfolgen.

Was zunächst wie eine rein gestalterische Entscheidung wirkt, macht sich im Alltag auch durch praktische Folgen bemerkbar. Nutzer berichten, dass sich Fenster seit dem Update schwerer greifen und in ihrer Größe anpassen lassen, obwohl dieser Vorgang seit Jahrzehnten zu einem der Standard-Handgriffe am Mac gehört.

Wie sich die Klickflächen verändert haben

Um ein Fenster zu vergrößern oder zu verkleinern, muss der Mauszeiger in eine definierte Zone an der Fensterecke gesetzt werden. Diese Zone misst weiterhin 19 mal 19 Pixel. In älteren macOS Versionen lag der Großteil dieser Fläche innerhalb des sichtbaren Fensters, sodass der Nutzer intuitiv die Ecke greifen konnte.

Hier lässt sich ein aktives Fenster nicht greifen

Durch die stark gerundeten Ecken in Tahoe verschiebt sich diese Zone jedoch teilweise nach außen. Ein erheblicher Teil der eigentlich aktiven Fläche liegt nun außerhalb der sichtbaren Fensterkante.

Das führt dazu, dass ein Mausklick in der noch sichtbaren Ecke des Fensters oft nicht als Ausgang einer Größenänderung erkannt wird. Nutzer treffen hier dann zwar die sichtbare Ecke des Fensters, aber eben nicht den (unsichtbaren) Bereich, der technisch für die Interaktion vorgesehen ist. Erst wenn der Mauszeiger etwas außerhalb des Fensters positioniert wird, reagiert das System wie erwartet.

Mit einem Klick hier lässt sich das Fenster hingegen problemlos skalieren.

Warum die Bedienung dadurch schwieriger wird

Für viele Anwender entsteht dadurch ein Bruch zwischen dem, was sie sehen, und dem, was das System erwartet. Über Jahre verinnerlicht haben wir, innerhalb des Fensters zu klicken, auf die dort sichtbar Ecke. Da der aktive Bereich unter macOS 26 nun aber größtenteils daneben liegt, bleibt der Standard-Handgriff nun häufig ohne Wirkung. Das kann dazu führen, dass Fenster mehrfach angeklickt werden müssen, bis die gewünschte Größenänderung möglich ist.

Im Mac-Alltag verursacht dies kleine, aber häufig wiederkehrende Reibungen bei der Arbeit mit mehreren Fenstern. Besonders auf kleineren Displays fällt dieser Effekt auf.

