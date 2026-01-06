Überall Icons, nirgends Orientierung
In der Kritik: macOS 26 und die Rückkehr überflüssiger Menü-Icons
In macOS 26 setzt Apple erstmals flächendeckend auf ein Gestaltungselement, das zuvor nur sehr zurückhaltend genutzt wurde. In vielen Systemmenüs tauchen nun Icons vor Menüeinträgen auf. Was auf den ersten Blick wie eine visuelle Modernisierung wirkt, stößt bei Designern und langjährigen Nutzern jedoch auf Kritik.
Links: macOS Sequoia, rechts: macOS Tahoe
Zwei aktuelle Blogbeiträge bringen die Einwände auf den Punkt und geben einer wachsenden Unzufriedenheit in der Community eine Stimme:
Menüs erfüllen vor allem eine Aufgabe. Sie sollen Funktionen schnell auffindbar machen. Icons können dabei helfen, wenn sie sparsam eingesetzt werden und sich klar voneinander unterscheiden. In macOS 26 passiert häufig das Gegenteil. Nahezu jeder Menüpunkt erhält ein Symbol. Dadurch fehlt der Kontrast. Wenn alles hervorgehoben ist, sticht nichts mehr hervor.
Hinzu kommt eine inkonsequente Umsetzung. Grundlegende Befehle wie Öffnen, Sichern oder Neu erstellen erscheinen je nach App mit unterschiedlichen Symbolen.
Neu erstellen: Über 10 Symbole allein in Apples Standard-Apps
Teilweise variieren Richtung von Pfeilen oder die Bedeutung identischer Zeichen. Das erschwert das Erlernen visueller Muster. Nutzer können sich nicht darauf verlassen, dass ein einmal verstandenes Symbol in anderen Kontexten dasselbe bedeutet.
Erschwerend kommt die geringe Darstellungsgröße hinzu. Die Icons sind sehr klein und enthalten oft feine Details. Auf hochauflösenden Displays verschwimmen diese Strukturen. Was technisch als skalierbares Vektorsymbol sinnvoll erscheint, verliert in der Praxis an Klarheit.
Viele Pfeile, alle mit anderen Bedeutungen
Alte Regeln, neue Brüche
Bemerkenswert ist, dass diese Entwicklung den eigenen Gestaltungsrichtlinien widerspricht. Apples Human Interface Guidelines warnten bereits in den neunziger Jahren davor, Menüs mit beliebigen Symbolen zu überladen. Symbole sollten nur dann genutzt werden, wenn sie zusätzliche Information liefern und eindeutig verständlich sind.
Viele der neuen Icons erfüllen diese Anforderung nicht. Manche wirken dekorativ, andere verwirrend. Teilweise widerspricht das Symbol sogar der tatsächlichen Funktion.
Das führt zu einer unruhigen Menüstruktur. Text, Icons und Häkchen für aktive Optionen stehen nebeneinander und verschieben die Ausrichtung. Das schnelle Scannen der Menüs, über Jahre ein Markenzeichen von macOS, wird dadurch erschwert.
Fotos nutzt die selben Icons für unterschiedliche Menüelemente
Die Kritik richtet sich weniger gegen Icons an sich als gegen ihre pauschale Einführung. Dort, wo Symbole räumliche Anordnungen oder Zustände visualisieren, etwa bei Fensterpositionen, zeigen sie ihren Nutzen. In vielen anderen Fällen hätte weniger Gestaltung mehr Klarheit gebracht.
macOS 26 hinterlässt so den Eindruck einer halbherzigen Designentscheidung, die bekannte Prinzipien zugunsten eines uneinheitlichen Erscheinungsbildes aufgibt und die Bedienung damit eher komplizierter macht.
Das ist wie in der Politik: das Unwichtige hat sich zum König gemacht und die Praxis ist sein Lakai geworden.
Hmm. Stört mich nicht. Das letzte Bild ist sogar ein Gegenbeispiel: Immer, wenn etwas kopiert wird oder wenn etwas geteilt wird, ist es das gleiche Symbol. Finde ich gut. Einzig die Kritik an gleichen oder ähnlichen Symbolen, die dann etwas komplett anderes machen, kann ich nachvollziehen.
Ich „ignoriere“ die Icons komplett (nehme sie eigentlich nicht wahr, wenn ich mit der Maus einen Punkt aus den Menus wähle) , weil sie mir keine zusätzliche „Info“ bringen. Aber sie stören mich auch nicht.
Von daher, aus meiner Sicht, nötig sind sie nicht. Die o.g. Kritikpunkte kann auch nur unterstreichen.
Lassen sich die Icons/Symbole in den Einstellungen nicht abschalten?
Manchmal ist man doch froh nicht auf macOS 26 updaten zu können ;-)
Auch so eines dieser grässlichen, vor allem aber unnötigen Dinge. Die Menüs sind nun völlig überfrachtet.
Cupertino haben offensichtlich alle Ingenieure für echten technischen Fortschritt in Sachen Betriebsystem den Zug verlassen. Stattdessen werkeln nun Fassadenmaler und Stuckateure am System, deren Ursprünge im Windows-Lager zu vermuten sind.