In der Kritik: macOS 26 und die Rückkehr überflüssiger Menü-Icons

In macOS 26 setzt Apple erstmals flächendeckend auf ein Gestaltungselement, das zuvor nur sehr zurückhaltend genutzt wurde. In vielen Systemmenüs tauchen nun Icons vor Menüeinträgen auf. Was auf den ersten Blick wie eine visuelle Modernisierung wirkt, stößt bei Designern und langjährigen Nutzern jedoch auf Kritik.

Links: macOS Sequoia, rechts: macOS Tahoe

Zwei aktuelle Blogbeiträge bringen die Einwände auf den Punkt und geben einer wachsenden Unzufriedenheit in der Community eine Stimme:

Überall Icons, nirgends Orientierung

Menüs erfüllen vor allem eine Aufgabe. Sie sollen Funktionen schnell auffindbar machen. Icons können dabei helfen, wenn sie sparsam eingesetzt werden und sich klar voneinander unterscheiden. In macOS 26 passiert häufig das Gegenteil. Nahezu jeder Menüpunkt erhält ein Symbol. Dadurch fehlt der Kontrast. Wenn alles hervorgehoben ist, sticht nichts mehr hervor.

Hinzu kommt eine inkonsequente Umsetzung. Grundlegende Befehle wie Öffnen, Sichern oder Neu erstellen erscheinen je nach App mit unterschiedlichen Symbolen.

Neu erstellen: Über 10 Symbole allein in Apples Standard-Apps

Teilweise variieren Richtung von Pfeilen oder die Bedeutung identischer Zeichen. Das erschwert das Erlernen visueller Muster. Nutzer können sich nicht darauf verlassen, dass ein einmal verstandenes Symbol in anderen Kontexten dasselbe bedeutet.

Erschwerend kommt die geringe Darstellungsgröße hinzu. Die Icons sind sehr klein und enthalten oft feine Details. Auf hochauflösenden Displays verschwimmen diese Strukturen. Was technisch als skalierbares Vektorsymbol sinnvoll erscheint, verliert in der Praxis an Klarheit.

Viele Pfeile, alle mit anderen Bedeutungen

Alte Regeln, neue Brüche

Bemerkenswert ist, dass diese Entwicklung den eigenen Gestaltungsrichtlinien widerspricht. Apples Human Interface Guidelines warnten bereits in den neunziger Jahren davor, Menüs mit beliebigen Symbolen zu überladen. Symbole sollten nur dann genutzt werden, wenn sie zusätzliche Information liefern und eindeutig verständlich sind.

Viele der neuen Icons erfüllen diese Anforderung nicht. Manche wirken dekorativ, andere verwirrend. Teilweise widerspricht das Symbol sogar der tatsächlichen Funktion.

Das führt zu einer unruhigen Menüstruktur. Text, Icons und Häkchen für aktive Optionen stehen nebeneinander und verschieben die Ausrichtung. Das schnelle Scannen der Menüs, über Jahre ein Markenzeichen von macOS, wird dadurch erschwert.

Fotos nutzt die selben Icons für unterschiedliche Menüelemente

Die Kritik richtet sich weniger gegen Icons an sich als gegen ihre pauschale Einführung. Dort, wo Symbole räumliche Anordnungen oder Zustände visualisieren, etwa bei Fensterpositionen, zeigen sie ihren Nutzen. In vielen anderen Fällen hätte weniger Gestaltung mehr Klarheit gebracht.

macOS 26 hinterlässt so den Eindruck einer halbherzigen Designentscheidung, die bekannte Prinzipien zugunsten eines uneinheitlichen Erscheinungsbildes aufgibt und die Bedienung damit eher komplizierter macht.