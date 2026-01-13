Apple Creator Studio: Apple kündigt neues Software Abo an

Apple bündelt einen großen Teil seiner Kreativ-Software künftig in einem gemeinsamen Abonnement. Unter dem Namen „Apple Creator Studio“ werden Anwendungen für Video, Musik, Bildbearbeitung und Präsentationen in einem Paket zusammengefasst, das auf Mac, iPad und teilweise auch auf dem iPhone genutzt werden kann.

Enthalten sind unter anderem Final Cut Pro (350 Euro), Logic Pro (230 Euro) und Pixelmator Pro (60 Euro) sowie die Mac-Werkzeuge Motion (60 Euro), Compressor (60 Euro) und MainStage (35 Euro). Ergänzt wird das Angebot durch erweiterte Funktionen und zusätzliche Inhalte in Keynote, Pages, Numbers und später auch in Freeform.

Zielgruppe sind Nutzerinnen und Nutzer, die regelmäßig Videos schneiden, Musik produzieren oder visuelle Inhalte für Social Media, Präsentationen oder Dokumentationen erstellen. Statt die Programme einzeln zu kaufen, erhalten Abonnenten mit einem monatlichen Preis von 12,99 Euro Zugriff auf alle enthaltenen Anwendungen. Der Jahrespreis beträgt 129 Euro. Für Studenten und Lehrkräfte gibt es ein reduziertes Angebot für 29 Euro pro Jahr.

Gemeinsames Abo für Video, Musik und Grafik

Im Zentrum des Pakets steht Final Cut Pro, das auf Mac und iPad um neue Funktionen ergänzt wird. Dazu gehört eine textbasierte Suche in Videomaterial, mit der sich gesprochene Inhalte schneller finden lassen. Auch das Durchsuchen nach Bildmotiven ist möglich, etwa um bestimmte Szenen oder Objekte in langen Aufnahmen zu lokalisieren. Für schnelle Schnitte zu Musik analysiert die Software Titel automatisch und zeigt Takt und Rhythmus direkt in der Zeitleiste an.

Für Musikschaffende erweitert Apple Logic Pro um neue Werkzeuge, die auf Mustererkennung basieren. Akkordfolgen lassen sich aus vorhandenen Audioaufnahmen ableiten und direkt weiterverwenden. Zusätzlich können virtuelle Instrumente automatisch passende Begleitspuren erzeugen. Damit sollen auch Anwender ohne tiefgehende Musiktheorie Kenntnisse einfacher eigene Tracks erstellen.

Neue Funktionen für Produktivität und Präsentationen

Erstmals ist Pixelmator Pro auch auf dem iPad verfügbar. Die Bildbearbeitung ist dort für Touch und den Apple Pencil ausgelegt und erlaubt das Arbeiten mit Ebenen, Masken und Vektorobjekten. Inhalte können zwischen Mac und iPad synchronisiert werden, sodass ein Projekt auf beiden Geräten weitergeführt werden kann.



In den iWork-Anwendungen ergänzt Apple das Paket um einen sogenannten Content Hub mit Vorlagen, Grafiken und Fotos. In Keynote können Präsentationen auf Wunsch aus Textentwürfen erzeugt und automatisch layoutet werden. In Numbers hilft eine Mustererkennung dabei, Tabellen auszufüllen oder passende Formeln vorzuschlagen.



Apple Creator Studio startet am 28. Januar. Neben dem Monatsabo und der Jahresoption für 129 Euro können Nutzer eine einmonatige Testphase in Anspruch nehmen. Bestehende Kaufversionen der Programme bleiben weiterhin erhältlich.