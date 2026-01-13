Mac Mouse Fix 3.1: Feinschliff für den Trackpad-Ersatz

Mac Mouse Fix richtet sich an Nutzer, die am Mac lieber mit einer klassischen Maus arbeiten, dabei aber nicht auf die Gestensteuerung des Trackpads verzichten wollen. Die App erweitert nahezu jede Mehrtastenmaus um Funktionen wie horizontales Blättern in Safari, das Wechseln zwischen Schreibtischen, den Aufruf von Mission Control oder Exposé sowie Zoom und Navigationsgesten.

Auch das Scrollen lässt sich anpassen, etwa in Geschwindigkeit, Richtung und Präzision. Zusätzlich können Maustasten mit Aktionen oder Tastaturbefehlen belegt werden, sodass sich etwa Quick Look, Smart Zoom oder der Wechsel zum Schreibtisch direkt ausführen lassen – etwas übersichtlicher als beim BetterTouchTool.

Bereits mit Version 3.0 wurde dieser Funktionsumfang deutlich ausgebaut, unter anderem durch Ziehgesten, die sich wie Wischbewegungen auf dem Trackpad verhalten.

Version 3.1 mit Detailverbesserungen

Mit der jetzt verfügbaren Version 3.1 legt der Entwickler zwei Jahre nach dem Release von Version 3.0 jetzt vor allem im Detail nach. Die kleinen Einblendungen, die Gesten und Aktionen bestätigen, wurden optisch überarbeitet und wirken ruhiger. Dialoge, Hinweise und Einstellfenster lassen sich nun überall mit der Escape Taste schließen, was die Bedienung konsistenter macht.

Auch die Textdarstellung in Popups und Menüs wurde angepasst, damit Inhalte unabhängig von der Fenstergröße sauber lesbar bleiben. Unter der Haube wurde zudem die gesamte Textverarbeitung neu organisiert, was die Pflege der Benutzeroberfläche vereinfacht und zukünftige Anpassungen erleichtert.

Neue Sprachen und weitere Anpassungen

Ein Teil der internen Überarbeitung betrifft auch die Lokalisierung. Mac Mouse Fix bietet nun eine vollständig übersetzte Oberfläche in mehreren Sprachen, darunter auch Deutsch. Ergänzend wurden kleinere Layoutfehler behoben, die bei längeren Texten in einzelnen Sprachen auftraten.

Die Beta von Version 3.1 wird laufend aktualisiert und bringt neben den sichtbaren Änderungen auch zahlreiche technische Korrekturen mit, die die Stabilität der Anwendung verbessern und die Grundlage für kommende Funktionen schaffen sollen. Mac Mouse Fix lässt sich nach dem Download 30 Tage lang kostenlos ausprobieren und kostet danach einmalig 3 US Dollar.