macOS Server eingestellt: Unterstützung läuft mit Monterey aus

Wir haben gestern erst über das Ende von Fleetsmith berichtet. Ebenfalls mithilfe eines ergänzenden Eintrags in einem Support-Dokument informiert Apple jetzt über das Ende von macOS Server . Die Anwendung wird zwar noch auf der Apple-Webseite beworben , wurde jedoch bereits aus dem Mac App Store entfernt und in der Folge läuft auch der von Apple angegebene Download-Link ins Leere.

Insert

You are going to send email to