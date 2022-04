Sonos S36: Neue Soundbar soll im Juni für weniger als 300 Euro erscheinen

Sonos wird die neue Soundbar S36 aller Voraussicht nach wieder in den Gehäusefarben Schwarz und Weiß anbieten. Interessanterweise lässt sich das Modell Beam derzeit nicht bei Sonos bestellen, sondern soll erst wieder ab dem 27. Mai lieferbar sein – also kurz nach dem von uns erwarteten Termin für die offizielle Ankündigung.

Wie es scheint, verzichtet Sonos bei der neuen Soundbar aber zusätzlich auch auf HDMI und erlaubt Kabelverbindungen ausschließlich über einen optischen Anschluss – dies ist allerdings noch zu bestätigen und wir sind auf die offizielle Ankündigung gespannt. Möglicherweise sehen wir in Kürze zudem weitere Produktneuheiten von Sonos, so liegen bereits Hinweise auf einen kleineren und günstigeren Subwoofer S37 und drahtlose Kopfhörer vor.

Auf mit Blick auf die verbauten Lautsprecher und die technische Ausstattung macht Sonos beim neuen Modell deutliche Abstriche. So ist die Anzahl der verbauten Treiber limitiert und das Gerät verzichtet den vorliegenden Informationen zufolge auf die Unterstützung von Dolby Atmos und integrierte Mikrofone für die Unterstützung von Sprachassistenten. Zumindest Letzteres könnte für einen Teil der Interessenten aber auch ein Kaufgrund sein, Sonos bietet mittlerweile mehrere seiner Lautsprecher alternativ zu den Smart-Speaker-Versionen auch ohne integrierte Mikrofone als schlichte Geräte zur Audioausgabe an.

Die Ankündigung des neuen Geräts erwarten wir für den 25. Mai, als Termin für die Markteinführung nennt das Onlinemagazin The Verge den 7. Juni. Von dort kommen auch weitere Details zu dem wohl als Einstieg in Welt der Sonos-TV-Lautsprecher geplanten Gerät. Die bisherigen von Sonos angebotenen Soundbars liegen deutlich höher im Preis, so werden für das Modell Beam 499 Euro fällig und das Flaggschiff Arc wird für satte 999 Euro angeboten.

