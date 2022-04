Mac-Updates: VLC und Typinator mit Verbesserungen

Typinator unterstützt beim Tippen auf dem Mac in ähnlicher Form wie wir dies von Werkzeugen wie TextExpander oder aText kennen. Für häufig verwendete Formulierungen lassen sich Tastenkürzel festlegen, anders als zum Teil auch mit macOS-Bordwerkzeugen möglich, sieht man sich hier allerdings einem deutlich mächtigeren Funktionsumfang gegenüber und kann beispielsweise auch Inhalte aus der Zwischenablage direkt in die einzufügenden Phrasen einbinden.

Das Produktivitätswerkzeug Typinator ist jetzt in Version 8.12 erhältlich und bringt damit verbunden in Form einer Universal-App auch vollumfängliche Unterstützung für Apple-Prozessoren.

Der Videoplayer VLC verspricht in Verbindung mit dem Sprung auf Version 3.0.17 eine verbesserte Darstellung auf den neuen Apple-Notebooks mit der Kameraaussparung „Notch“ in der Menüleiste. Zudem sind mit dem Update verschieden kleinere Verbesserungen und Fehlerbehebungen verbunden.

