macOS: Prefs Editor aktiviert versteckte App-Funktionen

Anstatt dieses Kommando im Terminal einzutragen, könnt ihr alternativ den Prefs Editor öffnen, hier die für den Finder verantwortlichen Preferences-Datei öffnen (com.apple.finder.plist) und exakt die gleich Einstellung auch per Mausklick vornehmen. Dazu muss hier in der Zeile NSWindowSupportsAutomaticInlineTitle schlicht das Häkchen entfernt werden.

Tempelmann beschreibt seinen Download als simple Alternative zum Terminal-Kommando „defaults“ mit dessen Hilfe sich versteckte Einstellungen auch über das Terminal setzen lassen. Wir präzisieren dies einfach mal am Beispiel des Proxy-Icons in der Titelleiste des Finders.

Mit Hilfe des Prefs Editors lassen sich die Voreinstellungen der auf eurem System installierten Anwendungen editieren. Dabei bearbeitet die Freeware direkt die entsprechenden Preferences-Dateien und ist so auch in der Lage Einstellungen zu setzen, die in der Benutzeroberfläche der jeweiligen Anwendung vielleicht (noch) gar nicht auftauchen.

