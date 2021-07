iDOS: Apple wird Emulator aus dem App Store schmeißen

Unterm Strich bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass ich mich nicht dazu durchringen kann, wichtige Funktionen von iDOS2 zu beschneiden, um mit Apples Richtlinien konform zu gehen. Das wäre ein Verrat an all den Benutzern, die diese App speziell für diese Funktionen gekauft haben. Bestehende Benutzer sollten diese App immer noch in Ihrer Kaufhistorie herunterladen können, aber wenn Sie das eines Tages nicht mehr können und der Appstore sagt „vom Entwickler entfernt“, dann ist das definitiv nicht mein Verdienst.

Was folgte war eine große mediale Aufmerksamkeit, die offenbar auch Apples App Store-Kontrolleure erreichte und diese an Punkt 2.5 der hauseigenen Entwickler-Richtlinien erinnerte. In diesem weist Apple darauf hin, dass die im App Store angebotenen Applikationen keinen Code nachladen beziehungsweise ausführen dürfen, der wesentliche Merkmale und Funktionen der App ändert.

