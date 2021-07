Puzzle-Platformer: ARTE-Spiel Vectronom aktuell kostenlos

Für diejenigen, die am liebsten gemeinsam mit Freunden spielen, wurde ein lokaler Mehrspielermodus integriert. Auf einem Gerät können so bis zu vier Spieler gegeneinander antreten. Zudem unterstützt Vectronom externe Controller und bietet Modi für farbenblinde Spieler an.

Vectronom ist ein preisgekröntes hypnotisches Puzzlespiel, das Musik, Geometrie und Flow einzigartig verbindet. Die Spieler synchronisieren einen Würfel im Takt wilder Elektrobeats und hüpfen durch eine sich schnell verändernde, geometrisch pulsierende Landschaft. […] Ein Wirbelwind an rhythmischen Rätseln stellt die Spieler vor eine bunte, dreidimensionale Herausforderung, wobei sich der Schwierigkeitsgrad so schnell erhöht, wie es die Finger zulassen. Hindernisse ändern sich im Takt der Musik und der Schwierigkeitsgrad nimmt von Level zu Level zu – eine ziemlich knifflige Übung fürs dreidimensionale Denken.

