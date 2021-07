macOS Monterey: Public Beta integriert Safari-Korrekturen

Neben einer neuen Testversion von iOS 15 hat Apple auch die öffentliche Beta-Version von macOS Monterey aktualisiert. Mit der neu verfügbaren Systemversion können jetzt auch Nicht-Entwickler einen Blick auf Apples Rückzieher in Sachen Safari-Design werfen.

Im Rahmen der Vorstellung von macOS Monterey hatte Apple die neue Kombination aus Tabs und Adressleiste als herausragendes Feature des kommenden Betriebssystems präsentiert. Aus den Kreisen von Mac-Nutzern erntete das Unternehmen diesbezüglich allerdings herbe Kritik und musste sich berechtigt fragen lassen, ob derartige Neuerungen im Reagenzglas und ohne jeden Praxisbezug erdacht werden. Insbesondere die durch die in ihrer Größe ständig wechselnden Tabs entstehende Unruhe und der Wegfall des direkten Zugriffs auf die Reload- und weitere Tasten wurden bemängelt.

Was intern bei Apple als Top-Feature gehandelt wurde, ist bei der Zielgruppe gnadenlos durchgefallen. In der Konsequenz kehrt Apple mit der neuen Beta-Version von macOS Monterey zurück zum zweizeiligen Design im Kopfbereich von Safari. Die URL-Leiste steht wieder dauerhaft und mit fester Größe und Platz für Reload & Co. über den darunter angeordneten Tabs.

Wir haben die Änderungen bereits am Mittwoch mit der dritten Beta-Version für Entwickler gesehen. Jetzt bietet Apple die neue Testversion von macOS Monterey auch für Teilnehmer am öffentlichen Beta-Programm zum Download an.