Apple spendet für Flutopfer, WDR und OBI starten Hilfsaktionen

Apple-CEO Tim Cook hat auf dem Kurznachrichten-Portal Twitter angekündigt, dass der Konzern die Hilfseinsätze für die Opfer der durch Starkniederschläge und Überflutungen betroffenen Regionen in Deutschland, Belgien und Westeuropa finanziell unterstützen wird.

Zwar verzichtet der Apple-Chef wie üblich auf konkrete Zusagen, gab aber an, dass das Unternehmen für die von den verheerenden Fluten Betroffenen spenden werde.

Our hearts are with all those affected by the devastating flooding across Germany, Belgium and Western Europe. Apple will be donating to support relief efforts.

