„The Biometric Outrun“: Spiel informiert über biometrische Massenüberwachung

Orwellsche Gesichtserkennungssoftware ist längst keine Dystopie mehr und wird zu einem immer größeren Problem unserer Zeit. Ein kürzlich veröffentlichter Bericht zeigt das Ausmaß, in dem auch in Deutschland diese schwer fehleranfällige Technologie getestet wird. Biometrische Massenüberwachung stellt alle Bürgerinnen und Bürger unter Generalverdacht und schlägt besonders häufig bei Frauen und Menschen mit dunklerer Hautfarbe falsch aus. Wir PIRATEN warnen seit jeher vor dem Einsatz diskriminierender und unausgereifter Software. 'The Biometric Outrun' gibt uns die Möglichkeit, die Bevölkerung auf unterhaltsame Art über diese Gefahr aufzuklären.

In „The Biometric Outrun“ geht es darum, sich über drei Level hinweg den Überwachungssystemen an öffentlichen Plätzen zu entziehen. Hilfreich sind dabei im Spiel verteilte Schutzgegenstände wie Regenschirme, zudem kann der Spieler durch das Aufsammeln von Nachrichten punkten, die sich allesamt kritisch mit dem Thema des Spiels auseinandersetzen.

Mit „The Biometric Outrun“ hat die Piratenpartei ein Videospiel vorgestellt, das auf die Risiken biometrischer Massenüberwachung im öffentlichen Raum aufmerksam machen will. Der Titel ist aufgrund seiner Veröffentlichung im Rahmen einer Kampagne der „Europafraktion Grüne/Europäische Freie Allianz gegen biometrische Massenüberwachung“ allerdings nur in englischer Sprache verfügbar.

