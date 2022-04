macOS Monterey: Nervige Fehler warten weiter auf Abhilfe

Besonders ärgerlich ist für betroffene Nutzer, dass Apple all diese Fehler nicht offiziell bestätigt und damit verbunden auch nicht signalisiert, dass mit baldiger Besserung zu rechnen ist. Dementsprechend ist auch der Kontakt mit dem Apple Support in den wenigsten Fällen ein positives Erlebnis. Zumindest die Mitarbeiter in den unteren Levels finden keine passenden Handlungsanweisungen und machen dann entweder die eigene Installation dafür verantwortlich oder vertrösten mit der Aussicht auf baldige Updates.

Safari hat auf dem Mac ohnehin so seine Probleme, so konnte Apple auch das Problem, dass Webseiten nicht laden oder statt einem Link nur komplett leere Tabs oder Fenster geöffnet werden, immer noch nicht verlässlich beheben.

Mittlerweile ist es fünf Monate her, seit Apple im Oktober macOS 12 Monterey offiziell zum Download freigegeben hat. Doch auch mit der aktuellen Versionsnummer 12.3.1 sehen sich Nutzer mit teils gravierenden Problemen konfrontiert. So lassen sich zum Teil auch erst mit macOS Monterey neu eingeführte Funktionen wie die Safari-Tabgruppen nur eingeschränkt nutzen.

