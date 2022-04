Streaming-Charts: Prime Video in Deutschland jetzt vor Netflix

Als zweiter der von JustWatch erfassten Anbieter kann auch Apple TV+ leichten Zuwachs im Vergleich zum vierten Quartal 2021 verzeichnen. Wenngleich die fünf Prozent Marktanteil in Deutschland über das gesamte Quartal hinweg auf gleichem Niveau liegen, wie in den letzten drei Monaten des Vorjahrs, zeigt sich auf die Monate Januar bis März aufgesplittet ein leichtes Wachstum. Für Apple ist dies mit Blick auf die Gesamtsituation in Deutschland durchaus erfreulich, zeigt sich die von JustWatch dokumentierte Entwicklung zu Jahresbeginn neben Netflix doch auch bei populären Diensten wie Disney+ oder Sky rückläufig.

JustWatch versorgt uns mit einem Blick auf die Marktanteile der verschiedenen in Deutschland aktiven Videodienste in den ersten drei Monaten 2022. Die der Berechnung zugrundeliegenden Nutzungsdaten der Streaming-Suchplattform dürften zumindest eine gute Einschätzung des aktuellen Nutzerverhaltens erlauben.

Insert

You are going to send email to