Mac-Problem: Knacken und Knistern bei der Audiowiedergabe

In dem unten eingebetteten, aus dem MacRumors-Forum stammenden Video lässt sich der Fehler innerhalb von nur 30 Sekunden gleich mehrfach und deutlich vernehmen. Das „Knacken“ oder „Knistern“ tritt allerdings nicht nur bei der Wiedergabe von Videos, sondern generell im Zusammenhang mit der Audioausgabe der Rechner auf, also auch beim Abspielen von Musik und selbst im Zusammenhang mit Systemtönen.

Etliche Mac-Besitzer sehen sich mit Störgeräuschen bei der Audiowiedergabe konfrontiert. Das Problem wird vorrangig im Zusammenhang mit dem Abspielen von Videos und Musik auf aktuellen Apple-Rechnern mit M1-Prozessoren genannt, tritt teils offenbar jedoch auch bei älteren Macs auf. Was die Fehlersuche nicht unbedingt einfacher macht ist die Tatsache, dass nur ein vergleichsweise kleiner Teil der Mac-Besitzer betroffen scheint und das Problem keinesfalls von Anfang an auftreten muss, sondern teils von einem Tag auf den anderen plötzlich da ist.

