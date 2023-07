Tinkle für Mac: Visuelle Effekte beim Fensterwechsel

Die Freeware Tinkle für Mac wurde mit einer Aktualisierung versehen und ruft uns den kleinen Helfer für große Monitore wieder ins Gedächtnis. Bei der nur sieben Megabyte kleinen Desktop-Applikation handelt es sich um ein Tool, dessen Funktionsumfang eigentlich auch in den Bedienungshilfen des Mac-Betriebssystems vermutet werden könnte: Tinkle hilft durch eine so einfache wie effiziente Maßnahme dabei, das Programmfenster im Blick zu behalten, das gerade den Fokus des Betriebssystems hat, also das vorderste aller Programmfenster ist.

Dies kann vor allem bei der Nutzung sehr großer Monitore und bei Multi-Monitor-Setups hilfreich sein – vor allem, wenn zwischen offenen Programmfenstern nicht mit der Maus sondern per Tastaturkurzbefehl hin und her geschaltet wird. Erst recht, seitdem Apple den Unterschied zwischen aktiven und inaktiven Programmfenstern teilweise nur noch dadurch erkennen lässt, ob die Ampel-Tasten zum Maximieren, Schließen und Minimieren in Rot, Orange und Grün oder im schlichten Grau angezeigt werden.

12 Effekte, minimale Einstellungen

Tinkle für Mac bringt farbige Effekte mit, die schnell erkennen lassen, welches Fenster gerade im Fokus liegt. Standardmäßig stehen die beiden Effekte Neon und Shockwave zur Auswahl bereit, die beide in sechs unterschiedlichen Farben angeboten werden. Während Shockwave das aktive Programmfenster (nach der manuellen Auswahl mit der Maus oder dem Wechsel per Tastatur-Kurzbefehl) kurz von innen nach außen in der gewählten Farbe aufleuchten lässt, setzt Neon einen farbigen Rahmen um das Programmfenster.

Der gänzlich kostenfreie Download nutzt Apples Metal-Engine und arbeitet entsprechend ressourcenschonend. In den Einstellungen der App muss eigentlich nur ausgewählt werden, ob Tinkle direkt zum Systemstart mit starten soll und welcher der 12 möglichen Fenster-Effekte genutzt werden soll.