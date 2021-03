macOS Big Sur: Akku-Anzeige in Prozent anzeigen

Über Apples neues Akku-Symbol in macOS Big Sur und die damit verbundene Funktion „Optimiertes Laden“ haben wir bereits berichtet. So kann das Betriebssystem den Ladevorgang bei 80 Prozent unterbrechen, sodass der Akku möglichst nur dann voll geladen wird, wenn diese Leistung auch benötigt wird. Weitere Infos zur Funktion „Optimiertes laden“ hat Apple hier veröffentlicht.

Um den aktuellen Füllstand des Akku als Prozentwert angezeigt zu bekommen, müsst ihr normalerweise auf das Akku-Symbol in der Menüleiste klicken. Darüber hinaus ist es auch unter macOS Big Sur aber auch möglich, die Prozentanzeige direkt in der Menüleiste einzublenden. Leider lässt sich dies nicht als Ersatz für die grafische Akku-Anzeige, sondern nur als deren Ergänzung aktivieren. Wer den Prozentwert dennoch dauerhaft eingeblendet haben möchte, öffnet die Systemeinstellungen „Dock & Menüleiste“ und wählt dort im Bereich „Andere Module“ den Batterie-Eintrag.

Neben der Möglichkeit, den aktuellen Ladestand des MacBook-Akku als Symbol in der Menüleiste, und dies zusätzlich auch in Prozent anzuzeigen, seht ihr hier auch die dritte Option „Im Kontrollzentrum anzeigen“.

Mit macOS Big Sur hat Apple ein an iOS angelehntes Kontrollzentrum in die Mac-Menüleiste gepackt. Wir sind auf diese Neuerung bereits im Zusammenhang mit der Veröffentlichung des Betriebssystems eingegangen, doch sind die damit verbundenen Optionen immer noch wenig bekannt.

Der oben angesprochene Haken sorgt dafür, dass die Akku-Anzeige im Kontrollzentrum von macOS angezeigt wird, dies kann je nach Arbeitsweise auch als Ersatz für die Darstellung in der Menüleiste genutzt werden. Ein Mausklick auf den Eintrag im Kontrollzentrum öffnet dann auch das Fenster mit den sonst über die Menüleiste abrufbaren, erweiterten Infos zum Akku-Stand und Ladevorgang.

Infos aus Kontrollzentrum in Menüleiste ziehen

Ebenfalls wenig bekannt ist die Tatsache, dass sich die Module aus dem Kontrollzentrum mit der Maus in die Menüleiste ziehen lassen. Wenn ihr beispielsweise Wert darauf legt, das standardmäßig dort nicht eingeblendete Bluetooth-Symbol in der Menüleiste zu haben, könnt ihr euch den Umweg über die Systemeinstellungen sparen, und den Eintrag „Bluetooth“ im Kontrollzentrum einfach direkt mit der Maus schnappen und nach oben in die Menüleiste ziehen.