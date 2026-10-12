macOS 27: Versteckte Emoji-Suche per Terminal aktivieren

Wer auf dem Mac regelmäßig Emojis verwendet, kennt den Umweg über Apples Zeichenübersicht. Diese lässt sich über eine Tastenkombination oder die Globus-Taste öffnen, anschließend muss das gewünschte Symbol gesucht und ausgewählt werden. Mit macOS 27 bietet Apple offenbar eine weitere Möglichkeit an, die allerdings noch nicht regulär freigeschaltet ist. Ein Terminal-Befehl genügt, um die versteckte Emoji-Suche zu aktivieren.

Die neue Funktion orientiert sich an der Emoji-Eingabe, wie man sie etwa von Slack kennt. Statt eine separate Auswahl zu öffnen, tippt man direkt im Textfeld einen Doppelpunkt und anschließend den gewünschten Suchbegriff. macOS blendet daraufhin eine Liste passender Emojis ein. Die Auswahl erfolgt dort, wo man ohnehin gerade schreibt.

Emoji-Suche über das Terminal freischalten

Um die Funktion zu aktivieren, muss zunächst das Terminal geöffnet werden. Dort wird folgender Befehl eingegeben:

sudo mkdir -p /Library/Preferences/FeatureFlags/Domain && \ sudo defaults write /Library/Preferences/FeatureFlags/Domain/Stickers InlineEmojiSearch -dict Enabled -bool true

Das Kommando legt das benötigte Verzeichnis an und setzt anschließend einen sogenannten Feature-Flag. Damit wird die bislang deaktivierte Emoji-Suche eingeschaltet. Da der Vorgang mit Administratorrechten ausgeführt wird, fragt macOS gegebenenfalls nach dem Benutzerpasswort. Anschließend muss der Mac neu gestartet werden.

Danach genügt beispielsweise die Eingabe von „:smile“, um passende Bildschriftzeichen vorgeschlagen zu bekommen. Eine Einschränkung gibt es allerdings: Auch auf deutschsprachigen Systemen werden derzeit ausschließlich englische Suchbegriffe unterstützt.

Noch nicht in allen Mac-Anwendungen nutzbar

Die versteckte Funktion arbeitet vor allem in klassischen AppKit-Anwendungen zuverlässig. Dazu zählen TextEdit, Notizen und Kalender. Auch in Catalyst-Anwendungen wie Nachrichten und Bücher lässt sich die Suche verwenden. Hier gibt es allerdings noch einen Darstellungsfehler. Teilweise erscheinen die Vorschläge erst, nachdem man zusätzlich eine Pfeiltaste drückt.

In Anwendungen mit WebKit-Eingabefeldern funktioniert die neue Suche dagegen noch nicht. Das betrifft unter anderem das Schreiben von E-Mails und Erinnerungen.

CTRL + CMD + Leertaste öffnet die klassische Emoji-Suche

Wer eine zuverlässigere Lösung benötigt, kann weiterhin auf spezialisierte Werkzeuge wie den bereits vorgestellten EmojiFinder zurückgreifen. Auch der schlanke Mac-Launcher TinyStart bietet eine eigene Emoji-Suche, die sich über ein Tastaturkürzel aufrufen lässt.

Die versteckte Systemfunktion lässt sich bei Bedarf mit folgendem Terminal-Befehl wieder deaktivieren: