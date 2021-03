Mac-Freeware EmojiFinder: Endlich eine brauchbare Emoji-Suche

Control+Command+Leertaste blendet auf dem Mac die so genannte Zeichenübersicht ein. Hier lassen sich nicht nur besondere Klammern, mathematische Symbole, spezielle Satzzeichen und Unicode-Symbole wie Pfeile oder Schachfiguren aufspüren, auch Apples Emoji-Übersicht versteckt sich hier.

Apples Zeichenübersicht

Über das Suchfeld lassen sich die Bildschriftzeichen in der Zeichenübersicht problemlos durchsuchen, per Doppelklick in den gerade geöffneten Text einfügen und auf Wunsch auch als Favoriten sichern. Der Mac bietet also eine Emoji-Suche an, die halbwegs mit der Emoji-Tastatur von iPhone und iPad verglichen werden kann, besonders komfortabel ist die Werkslösung jedoch nicht.

Komfortabler als Apples Zeichenübersicht

Vorhang auf für die Mac-Freeware EmojiFinder von Mario Iannotta. Der nur 6 Megabyte kleine Download beansprucht nach der Installation die Tastenkombination Option+Leertaste für sich und blendet hier dann auf Knopfdruck eine spezielle Emoji-Suche ein, die (deutschsprachige) Suchwörter entgegennimmt und passende Emoji-Suchergebnisse ausspuckt.

Diese lassen sich mit den Pfeiltasten der Mac-Tastatur ansteuern und werden nach dem Anschlag der Eingabetaste in den offenen Editor eingefügt. Ganz nett ist, dass EmojiFinder zum aktuell ausgewählten Emoji-Zeichen alle Suchbegriffe einblendet unter dem dieses gefunden werden kann bzw. die diesem zugeordnet wurden.

Suchsprache und Hautfarbe konfigurierbar

So finden sich unter den sieben Emoji-Symbolen, die nach der Eingabe von „Kuchen“ aufgespürt werden, auch ein Gebäckstück, ein Mondkuchen, ein Kuchenstück, Pfannkuchen und ein Stück Torte. Küchenmesser und Küchenrolle schafften es in die Auswahl, da EmojiFinder Umlaute zu ignorieren scheint, doch damit lässt sich leben.

Erst in der vergangenen Woche auf Version 1.1.1 aktualisiert, lässt EmojiFinder die Wahl der Hautfarbe und das Setzen der Suchsprache zu und kann automatisch zum Systemstart geladen werden.