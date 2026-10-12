Leser und Motiv: Zwei kostenlose Mac-Apps aus Köln

Mit Leser und Motiv sind zwei neue Mac-Anwendungen im App Store erhältlich, die sich bewusst auf ihre Kernaufgaben beschränken. Die eine zeigt PDF-Dokumente, die andere kümmert sich um Bilder. Beide Programme stammen vom Kölner Entwickler Stefan Radermacher, sind kostenlos, quelloffen und verzichten auf Werbung, Benutzerkonten und die Erfassung von Nutzungsdaten.

Radermacher entwickelt in seiner Freizeit kleine Werkzeuge für Mac und Web. Dabei verfolgt er einen Ansatz, der bei kostenlos angebotener Software keineswegs selbstverständlich ist: Die Anwendungen funktionieren vollständig ohne Registrierung und übertragen keine persönlichen Daten.

Leser: PDF-Betrachter mit geteilter Ansicht

Die kostenlose Mac-App Leser richtet sich an Nutzer, die PDF-Dokumente vor allem lesen und durchsuchen möchten. Eine Seitenleiste zeigt wahlweise das Inhaltsverzeichnis oder Seitenminiaturen. Lesezeichen, verschiedene Seitenlayouts und eine Volltextsuche mit hervorgehobenen Fundstellen erleichtern die Navigation.

Praktisch ist die geteilte Ansicht. Damit lassen sich zwei Stellen eines Dokuments gleichzeitig betrachten oder unterschiedliche PDF-Dateien nebeneinander öffnen. Beide Bereiche können unabhängig voneinander vergrößert und verschoben werden.

Leser merkt sich die zuletzt geöffnete Seite und lädt Dokumente bei Änderungen automatisch neu. Das ist beispielsweise beim Arbeiten mit LaTeX hilfreich. Ergänzend gibt es eine Linkvorschau, einen Sepia-Modus und Unterstützung für passwortgeschützte Dateien. Eine Internetverbindung baut die Anwendung nach Angaben des Entwicklers nicht auf.

Motiv: Bilder vergleichen statt importieren

Der ebenfalls kostenlose Bildbetrachter Motiv verzichtet auf eine eigene Fotomediathek. Stattdessen greift die Anwendung direkt auf ausgewählte Ordner zu. Bilder müssen weder importiert noch in eine zusätzliche Datenbank übernommen werden.

Neben der klassischen Galerieansicht bietet Motiv eine Vergleichsfunktion für bis zu vier Bilder. Aufnahmen lassen sich nebeneinander betrachten, überblenden oder anhand einer verschiebbaren Trennlinie vergleichen. Auch unterschiedliche Bildauflösungen berücksichtigt die Anwendung bei der Darstellung.

Motiv unterstützt unter anderem JPEG, HEIC, RAW, WebP und AVIF. Metadaten einschließlich Aufnahmeort und EXIF-Informationen lassen sich einblenden. Änderungen wie Drehen oder Spiegeln betreffen ausschließlich die Ansicht. Die Originaldateien bleiben unangetastet.

Beide Anwendungen sind vollständig kostenlos. Wer Radermachers Arbeit unterstützen möchte, findet freiwillige In-App-Spenden für 1,99 Euro, 4,99 Euro oder 9,99 Euro. Zusätzliche Funktionen werden dadurch nicht freigeschaltet.