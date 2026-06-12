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Auch Spotlight-Fernbedienung neu

Logitech erweitert Angebot um eine faltbare Bluetooth-Maus
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Mit der Mobi Fold hat Logitech jetzt auch eine faltbare Maus im Programm. Der Hersteller bewirbt das neue Zubehör als kompakte und flexible Lösung für Menschen, die nicht nur am Schreibtisch arbeiten, sondern auch in Flughafenlounges, Cafés, Hotellobbys oder anderen Orten produktiv bleiben möchten.

Die neue Maus lässt sich für den Transport auf nahezu die Hälfte ihrer Größe zusammenfalten. Beim Öffnen aktiviert sich die Maus automatisch, beim Zuklappen schaltet sie sich wieder aus, um Batterielaufzeit zu sparen.

Die Mobi Fold kann per Bluetooth mit bis zu drei Geräten gekoppelt werden und unterstützt neben macOS und Windows auch iPadOS, Android, Linux und ChromeOS. Optional bietet Logitech die Maus auch als Business-Version an, in diesem Paket ist dann zusätzlich ein Logi Bolt USB-C-Empfänger enthalten.

Laut Logitech fällt die Muskelbeanspruchung bei der Nutzung der Maus im Vergleich zu einem Laptop-Trackpad um 22 Prozent geringer aus. Die Mobi Fold soll gegen Sturzschäden unempfindlich sein und wird durch eine staubabweisende Silikonhülle geschützt. Der Akku der Maus hält vollständig geladen bis zu 30 Tage. Bereits eine Minute Ladezeit soll für bis zu 22 Stunden Nutzung genügen.

Logitech bietet die Mobi Fold in den Farben Graphit, Weiß und Lila zum Preis von 79,99 Euro an.

Produkthinweis
Logitech Mobi Fold, ultramobile Maus für unterwegs, klein und leicht, Touch-Scroll, leise Klicks, 4K DPI, Bluetooth... 79,99 EUR

Auch neue Spotlight-Fernbedienung vorgestellt

Zudem hat Logitech mit der Spotlight 2 eine neue Version seiner Präsentations-Fernbedienung vorgestellt. Das Gerät ergänzt die klassische Präsentationssteuerung um Funktionen zur Hervorhebung von Inhalten, darunter unter anderem ein Laserzeiger.

Spotlight 2 ist mit einer Aktionstaste ausgestattet, die sich mit Funktionen wie Start, leerer Bildschirm oder Stummschalten belegen lässt. Das Zubehör kann haptisches Feedback geben und Nutzer vor Präsentationen mit geführten Atemübungen unterstützen.

Die Spotlight 2 lässt sich per Bluetooth oder über einen Logi-Bolt-Empfänger verbinden und mit Anwendungen wie PowerPoint, Google Slides oder Keynote verwenden. Der Verkaufspreis liegt bei 129,99 Euro.

Produkthinweis
Logitech Spotlight 2 Presenter, kabelloser Präsentations-Klicker mit Haptik, digitalen Highlight-Funktionen... 129,99 EUR
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12. Juni 2026 um 10:10 Uhr von Chris Fehler gefunden?


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