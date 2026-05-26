Der Menu Bar Controller für Sonos ist jetzt in Version 7.0 verfügbar. Die Aktualisierung baut auf dem bislang umfangreichsten Update der Anwendung auf, das vor gut einem halben Jahr erschienen ist, und sorgt vor allem für mehr Komfort bei der Musikauswahl.

Hierfür hat der Entwickler das Musikbibliothek-Fenster der App optimiert. Die neue Ansicht wird ebenfalls über die Menüleiste geöffnet und lässt sich mit einer nativen Desktop-Anwendung vergleichbar bedienen. Ein großes schwebendes Fenster erlaubt die Suche in den Bibliotheken der verbundenen Musikdienste.

Hier werden bislang nahezu alle über Sonos konfigurierbaren Musikdienste, allerdings keine lokalen Musikbibliotheken unterstützt. Der Entwickler hat auf unsere Nachfrage hin jedoch angedeutet, dass er die Möglichkeit zum Zugriff auf lokale Musiksammlungen zeitnah nachliefern will.

Warteschlange per Drag & Drop bearbeiten

Im linken Fensterbereich finden sich die Bedienelemente für die Wiedergabesteuerung sowie die Auswahl der Lautsprecher. An der rechten Fensterseite wird die aktuelle Warteschlange angezeigt. Hier hat der Entwickler zudem einen neuen Warteschlangeneditor integriert. Man kann die Titel direkt per Drag & Drop neu anordnen, einzelne Songs löschen oder die aktuelle Warteschlange direkt als Sonos-Wiedergabeliste speichern.

Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, sogenannte Szenen zu speichern. Auf diesem Weg kann man ein komplettes Set aus gruppierten Lautsprechern und Wiedergabequellen sowie Lautstärke- und Equalizereinstellungen für den erneuten Aufruf speichern. Der Zugriff auf die gespeicherten Sets ist nicht nur direkt über die Menüleiste, sondern auch per Kurzbefehl oder Siri möglich.

Kostenlose Testversion im Mac App Store

Der Menu Bar Controller für Sonos lässt sich kostenlos im Mac App Store laden und ausprobieren. Die Vollversion gibt es als Einmalkauf zum Preis von 14,99 Euro für Einzelnutzer oder für 22,99 Euro als Familienlizenz.