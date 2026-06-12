Roborock bringt Fußball-Stimmung in den Hausputz

Roborock nutzt die aktuelle Fußballstimmung für eine kleine, aber durchaus unterhaltsame Spielerei in der eigenen App. Ausgewählte Saug- und Wischroboter des Herstellers können ab sofort mit dem kostenlosen Sprachpaket „Fußball Fan Edition“ ausgestattet werden. Damit wird der Sprachassistent Rocky zum Fußball-Kommentator und begleitet den Hausputz mit Ansagen im Stil einer Live-Übertragung.

Statt nüchterner Systemmeldungen gibt es dann deutlich mehr Stadion-Atmosphäre. Startet der Roboter seine Reinigung, meldet sich Rocky etwa mit einem enthusiastischen „Anpfiff! Das Stadion ist elektrisiert!“. Fährt der Roboter nach getaner Arbeit zurück zur Station, wird auch das Aufladen des Akkus entsprechend kommentiert. Eingesprochen wurde das Paket laut Roborock vom Schauspieler und Sprecher Jan Reinhartz.

Die Idee ist natürlich nicht ganz ernst gemeint, passt aber gut zu den Geräten. Saugroboter gehören zu den Smart-Home-Produkten, die man im Alltag schnell als selbstverständlich wahrnimmt. Ein neues Sprachpaket macht daraus kein neues Gerät, kann aber für etwas Abwechslung sorgen. Gerade wenn der Roboter ohnehin regelmäßig durch Wohnzimmer, Küche oder Flur fährt, dürften die neuen Ansagen zumindest anfangs für einige Lacher sorgen.

Kommentator statt Systemansage

Die „Fußball Fan Edition“ ersetzt die klassischen Systemansagen des Roboters. Rocky kommentiert dann Reinigung, Rückkehr zur Station und andere Statusmeldungen mit passenden Fußballbildern. Das ist sicher nicht die Funktion, wegen der man einen Saugroboter kauft, aber genau die Art Zusatz, die ein sonst eher technisches Gerät etwas persönlicher wirken lässt.

So wird das Sprachpaket aktiviert

Zum Start ist die „Fußball Fan Edition“ für die Modelle Roborock Saros 20, Saros 20X, Qrevo S Pro, Qrevo S ProX, Qrevo Edge 2 und Qrevo Edge 2X verfügbar. Der Saros 20 Sonic und der Saros 20 SonicX sollen in Kürze folgen.

Die Aktivierung erfolgt über die Roborock-App. Dort wird zunächst der kompatible Roboter ausgewählt, anschließend geht es in die Einstellungen und weiter zum Bereich „Sprachassistent“. Dieser muss aktiviert sein. Unter „Sprache“ lässt sich dann das neue Sprachpaket „Fußball Fan Edition“ auswählen, herunterladen und verwenden.

Nach dem Download ist der neue Kommentator sofort einsatzbereit. Voraussetzung sind die aktuelle Version der Roborock-App und eine aktive Internetverbindung des Roboters. Kosten fallen für das Sprachpaket nicht an.