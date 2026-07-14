ifun.de — Apple News seit 2001. 46 655 Artikel

Kostenloses Hobbyprojekt

Goodtime Edit: Schlanker HTML-Editor für den Mac
Artikel auf Mastodon teilen.
1 Kommentar 1

Jan Gutzeit ist eigentlich Gestalter und Fotograf, und hat sich nun aus der Not heraus auch als App-Entwickler versucht. Als langjähriger Nutzer des HTML-Editors Taco suchte er nach einer Alternative zu der nicht mehr weiterentwickelten Anwendung. Letztendlich entstand daraus eine eigene App namens Goodtime Edit, die sich ähnlich wie der Taco-Editor bewusst auf grundlegende Funktionen konzentriert.

Goodtime Edit richtet sich an Nutzer, die HTML, CSS, JavaScript oder PHP bearbeiten möchten, ohne dafür eine umfangreiche Entwicklungsumgebung verwenden zu müssen. Der Editor unterstützt sowohl Apple-Prozessoren als auch Intel-Macs und setzt mindestens macOS Sonoma voraus.

Goodtime Edit

Live-Vorschau und automatische Formatierung

Die Benutzeroberfläche ist zweigeteilt aufgebaut. Während der Quelltext links bearbeitet wird, zeigt die integrierte Live-Vorschau rechts das Ergebnis in Echtzeit an. Dadurch soll der Wechsel in einen separaten Webbrowser entfallen.

Zum Funktionsumfang gehört außerdem die automatische Formatierung des Quellcodes. Per Tastenkombination kann die Einrückung eines gesamten Dokuments vereinheitlicht werden. Auch beim Schreiben neuer Zeilen erfolgt die Einrückung automatisch. Unterstützt werden dabei nach Angaben des Entwicklers sowohl HTML-Strukturen als auch eingebetteter CSS-, JavaScript- und PHP-Code.

Für eine bessere Lesbarkeit bietet Goodtime Edit drei Farbschemata zur Syntaxhervorhebung. Sie lassen sich unabhängig für den Hell- und Dunkelmodus auswählen.

Goodtime Edit Einstellungen

KI-Unterstützung optional

Wer sich beim Schreiben oder Überprüfen von Programmcode unterstützen lassen möchte, kann einen eigenen API-Schlüssel des KI-Anbieters Anthropic hinterlegen und den Claude-Assistenten nutzen. Die KI-Funktionen sind jedoch vollständig optional.

Goodtime Edit wird kostenlos angeboten und ist als Hobbyprojekt entstanden. Da die Anwendung nicht von Apple notarisiert wurde, erscheint beim ersten Start eine Sicherheitswarnung. Nutzer müssen die App daher zunächst manuell freigeben, bevor sie verwendet werden kann. Der Entwickler begründet den Verzicht auf die Notarisierung damit, dass dafür ein kostenpflichtiges Apple-Entwicklerkonto erforderlich sei.
14. Juli 2026 um 10:30 Uhr von Chris Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 46.655 weitere hätten wir noch.
    1 Kommentar bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Hört sich gut an, das schau ich mir mal an. Das es nicht notarisiert wurde, finde ich nachvollziehbar.

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 46655 Artikel in den vergangenen 9030 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven