macOS Ventura 13.3: Ortungsdienste mit neuer Anzeige – alte Probleme weiter ignoriert

Wenn ihr das Update auf macOS Ventura 13.3 bereits gemacht habt, hat vielleicht schon der kleine blaue Punkt eure Aufmerksamkeit auf sich gezogen, der zwischen dem Kontrollzentrum und der Uhrzeit immer mal wieder in der Menüleiste aufblinkt. Apple hat sich dafür entschieden, den zuvor als Symbol für die Ortungsdienste in der Systemleiste platzierten Kompasspfeil durch diesen dezenteren und platzsparenden Hinweis zu ersetzen.

