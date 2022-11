Apple Mail: Link-Vorschau beim Verfassen von E-Mails abstellen

Apples Mail-Anwendung erstellt unter macOS Ventura standardmäßig eine Vorschau von in einen E-Mail-Entwurf eingefügten Internetadressen. Dies mag beim Gros der Apple-Nutzer auf Zustimmung stoßen und in vielen Situationen sicher auch durchaus eine positive Erweiterung sein. Dennoch wäre es schön, wenn sich dieser Automatismus auch einfach durch den Anwender deaktivieren ließe.

Einen pauschalen Schalter mit Blick auf die automatische Anzeige von Link-Vorschauen konnten wir in der Mail-App von macOS Ventura bislang nicht nicht finden. Dementsprechend bleibt nur ein Workaround oder der unnötig aufwändige manuelle Eingriff, um dergleichen zu verhindern und diese abhängig teils schlichtweg störenden Elemente in der E-Mail-Ansicht zu unterdrücken.

Links am besten in den Text packen

Generell erscheint die Vorschau immer dann, wenn ein in die Zwischenablage kopierter Link in eine E-Mail eingefügt wird. Möglicherweise habt ihr aber selbst schon bemerkt, dass sich die Anzeige der Link-Vorschau am Inhalt beziehungsweise der Einbindung des Links in eine E-Mail orientiert. Steht der Link alleine, so wird das Vorschaubild mit eingebettet, packt man den Link in einen Satz oder stellt ihn einfach zwischen zwei Satzzeichen, wird die Vorschau unterdrückt.

Eine weitere, allerdings eher umständliche Option zum Ausblenden der URL-Vorschau bietet das kleine Ausklappmenü, das erscheint, wenn ihr mit der Maus über die Link-Vorschau fahrt. Hier habt ihr die Möglichkeit, den Link in Text zu konvertieren und damit verbunden die Vorschau zu deaktivieren.

Generell besteht ja in den Einstellungen der Mail-App im Bereich „Verfassen“ die Möglichkeit, das Format einer selbst erstellten E-Mail generell auf „reinen Text“ umzustellen. Dann verzichtet ihr allerdings auch auf sämtliche Möglichkeiten der Textauszeichnung wie etwa fette oder kursive Schrift sowie Elemente wie beispielsweise Grafiken in der Signatur.