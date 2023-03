Nanoleaf kündigt Matter-over-Thread-Beleuchtung an

Der für seine Stimmungslichter Bekannte Anbieter Nanoleaf hat heute den bevorstehenden Verkauf von Beleuchtungslösungen angekündigt, die auf Matter-over-Thread setzen werden und damit den neuen, branchenübergreifenden Smart-Home-Standard Matter implementieren werden.

Die beiden ersten Matter-Produkte im Portfolio von Nanoleaf werden die Essentials-Glühbirne in der E27-Ausführung sowie der Lightstrip des Anbieters sein. Dieser soll sowohl im 2 Meter Starter Kit, als auch im 5 Meter Starter Kit und in den beiden Erweiterungseinheiten mit 2 Meter und 1 Meter angeboten werden.

Die neuen Matter-Produkte werden sich über den Shop des Anbieters auf shop.nanoleaf.me ordern lassen und sollen zu Preisen zwischen 19,99 und 79,99 Euro angeboten werden. Zudem stehen bereits die nächsten Matter-over-Thread-Produkte im Portfolio fest: Neben einer GU10 Glühbirne ist auch der Verkauf einer neuen Einbauleuchte geplant, beide Neuzugänge sollen jedoch erst Ende des Jahres in den Markt eingeführt werden.

Updates auch für Altprodukte

Was die Matter-Nachrüstung bei bereits am Markt erhältliche Produkten angeht, hat Nanoleaf bereits entsprechende Over-the-Air-Updates für die die modularen Nanoleaf Light Panels in den Ausführungen Shapes, Elements, Canvas und Lines in Aussicht gestellt. Auf einen Termin will sich der Anbieter allerdings noch nicht festlegen.

Matter und Thread wird häufig verwechselt

Laut Nanoleaf soll der Wechsel auf die neue Technik für schnellere und zuverlässigere Verbindung sorgen. Selbst sieht man sich als einen der wenigen Leuchtmittel-Anbieter als Vorreiter in der Branche, macht hier aber auch noch Wissenslücken aus.

So würden viele Anwender den neuen Smart-Home-Standard Matter und die drahtlose Verbindungstechnik Thread noch immer durcheinander bringen. Der Anbieter erklärt diesbezüglich: