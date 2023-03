MacGPT: Kostenlose Mac-App bietet GPT-4 nativ an

Was MacGPT noch nicht anbietet ist eine Bild-Funktion. Wir angekündigt ist GPT-4 in der Lage die Inhalte von Grafiken und Fotos zu erkennen und zu beschrieben. Diese Funktion lässt sich bislang jedoch noch nicht öffentlich nutzen.

In den Einstellungen der Mac-App lässt sich dabei entscheiden, ob der Textgenerator in seiner Webversion genutzt werden soll oder in seiner nativen Ausgabe. Letztgenannte erinnert an ein Chat-Fenster der Nachrichten-Applikation Apples. Wer die native Version bevorzugt muss lediglich den API-Schlüssel eintragen, der sich im Account-Bereich von OpenAI erstellen und kopieren lässt.

Ist der persönliche Account eingetragen, wartet MacGPT in der Mac-Menüleiste auf seinen Einsatz und verbindet euch hier in wenigen Sekunden mit dem künstlich intelligenten Textgenerator, der Grußkarten verfassen kann, beim Erstellen von Packlisten hilft, Wettervorhersagen reimen und sich Ausreden für das Fehlbleiben vom Junggesellenabschied einfallen lassen kann. Oder auch alternative Überschriften, die dann aber doch nicht zum Einsatz kommen:

