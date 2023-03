ZDFmediathek: Das sind die Neuzugänge im April 2023

In acht neuen Folgen erzählt "Doppelhaushälfte" vom Leben der Familien Sawadi-Kröger und Knuppe, die nebeneinander im Umland von Berlin wohnen. Auch in der zweiten Staffel erschüttern die unterschiedlichen Weltanschauungen die Grundmauern der Doppelhaushälfte in Schönefelde.

In der Nacht vom 26. April 1986 explodierte Reaktorblock 4 im Kernkraftwerk Tschernobyl. Bis heute ist es der schwerste Atomunfall in der Geschichte der Menschheit. Die Bilder haben sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt, doch die wahre Geschichte hinter der Katastrophe kennen nur wenige.

Dan Sommerdahl (Peter Mygind) ermittelt in der pittoresken dänischen Stadt Helsingør. Die Serie basiert auf den Romanen von Anna Grue, einer der erfolgreichsten Krimiautorinnen Dänemarks. Ab April sind vier neue Folgen in der ZDFmediathek abrufbar.

Zu Ostern finden Kinder in der ZDFmediathek gleich zwei neue Filme: In "Die Olchis – Willkommen in Schmuddelfing" landen die Olchis auf der Suche nach einer neuen Bleibe auf der Müllkippe. In "Wickie und die starken Männer – Das magische Schwert" braucht es Wickies Mut und seine besten Ideen.

Das neu ausgerichtete Wissenschaftsformat "Terra Xplore" rückt den Menschen und sein Inneres als Forschungsobjekt in den Mittelpunkt. Der Psychologe Leon Windscheid geht gemeinsam mit der Biologin Jasmina Neudecker auf eine Spurensuche in die Welt der Psychologie, Soziologie und Biologie.

Jakob Fabian (Tom Schilling) hält sich in der Metropole Berlin als Reklametexter über Wasser. Dort verliebt er sich in Cornelia Battenberg (Saskia Rosendahl). Doch die Liaison steht unter keinem guten Stern. Regisseur Dominik Graf interpretiert Erich Kästners Roman "Fabian", der 1931 publiziert wurde.

Autonomes Fahren sei sicher, behauptet Elon Musk. Tesla habe die technischen Probleme des Autopiloten gelöst. Doch immer wieder sind die Fahrzeuge in tödliche Unfälle verwickelt. Die "New York Times"-Doku enthüllt, wie Musk Kunden täuscht und häufig irreführende oder falsche Aussagen über angeblich selbstfahrende Teslas macht.

Die Neue Deutsche Welle gilt als kreativste Phase in der Geschichte der deutschen Popmusik. Warum stieg sie Anfang der 1980er-Jahre so kometenhaft auf, um dann bald wieder zu verglühen? Mit dem Abstand von 40 Jahren blicken die Macher von damals zurück auf das Phänomen NDW.

