Mac-Tipp: Poster und PDF-Kalender auf mehrere Seiten drucken

Wer größere PDF-Dateien auf mehrere DIN-A4-Seiten verteilen möchte, stand auf dem Mac bislang vor unnötigen Hürden. Apples Vorschau bietet keinen Kacheldruck (mehr) an, Acrobat ist seit der Einschränkung der PostScript-Unterstützung ebenfalls keine verlässliche Option mehr. Eine praktikable Alternative findet sich jedoch direkt in Apples Ökosystem und wird oft übersehen: Numbers.

Apples Tabellenkalkulation eignet sich erstaunlich gut, um PDFs flexibel zu skalieren und anschließend auf mehrere Seiten verteilt auszudrucken. Das funktioniert ohne zusätzliche Software, ohne Webdienste und ohne Kosten. Gerade für selbst gebastelte Poster oder Wandkalender ist Numbers damit ein sehr brauchbares Werkzeug.

PDF in Numbers platzieren und frei skalieren

Der Einstieg ist unkompliziert. In Numbers wird zunächst ein leeres Dokument geöffnet. Die gewünschte PDF-Datei lässt sich anschließend einfach per Drag and Drop auf die leere Arbeitsfläche ziehen. Numbers behandelt die PDF dabei wie ein frei platzierbares Objekt.

Dieses Objekt kann mit der Maus beliebig skaliert und positioniert werden. Anders als in Vorschau ist man nicht auf feste Seitenränder oder Druckvorgaben beschränkt. Die PDF lässt sich so lange vergrößern oder verschieben, bis sie genau den gewünschten Ausschnitt und das gewünschte Format abbildet.

Druckvorschau zeigt Seitenaufteilung in Echtzeit

Der eigentliche Vorteil zeigt sich im dann folgenden Druckdialog. Dort kann zusätzlich zur Skalierung auf der Arbeitsfläche eine prozentuale Vergrößerung eingestellt werden. Numbers zeigt dabei unmittelbar an, auf wie viele DIN-A4-Seiten das Dokument verteilt wird. Auch die Seitenränder und Schnittkanten sind klar erkennbar.

So lässt sich sehr genau steuern, ob ein Motiv auf vier, sechs oder noch mehr Seiten ausgegeben wird. Wer die Ausdrucke später zusammenkleben möchte, kann die Größe gezielt anpassen, ohne mehrfach probeweise drucken zu müssen.

Praxistauglich ohne kostenpflichtige Apps

Aus eigener Erfahrung erweist sich dieser Ansatz als alltagstauglich. So lassen sich etwa Wandkalender mit Schulferien oder großen Monatsübersichten problemlos selbst drucken. Numbers ersetzt in diesem Szenario sowohl Online-Tools als auch spezielle Layout-Programme, zumindest für einfache Anwendungsfälle.