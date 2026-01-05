Amazon Ember Artline: Neue Bilderrahmen-TVs vorgestellt

Die letzten Amazon-Fernseher wurden erst im Oktober präsentiert, jetzt stehen die nächsten Neuvorstllungen in den Startlöchern. Auf der Elektronikmesse CES hat der Online-Händler jetzt seinen ersten „Lifestyle Smart TV“ vorgestellt.

Das neue Modell trägt den Namen „Ember Artline“ und markiert zugleich den Start einer eigenen Produktlinie für von Amazon entwickelte Fernseher. Ziel ist es, den Fernseher stärker als Bestandteil des Wohnraums zu positionieren und ihn auch dann sinnvoll zu nutzen, wenn keine klassischen Inhalte abgespielt werden.

Amazon verweist dabei auf die breite Verbreitung seiner Fire TV-Plattform. Weltweit wurden nach Unternehmensangaben bereits mehr als 300 Millionen Fire TV-Geräte verkauft. Dazu zählen Streaming-Sticks, Fernseher anderer Hersteller sowie eigene Modelle. Mit Ember soll diese Produktpalette nun klarer strukturiert werden.

Fokus auf Ambient TV und dezentes Design

Der Ember Artline wurde von Beginn an auf die sogenannte Ambient TV-Funktion ausgelegt. Dabei zeigt der Bildschirm Fotos oder Kunstwerke, sobald sich Personen im Raum aufhalten und gerade kein Film oder keine Serie läuft. Möglich wird dies durch Sensoren, die Anwesenheit erkennen und den Bildschirm automatisch aktivieren oder deaktivieren. Die Steuerung erfolgt über Alexa, wofür Mikrofone im Gerät integriert sind.

Technisch setzt Amazon auf ein 4K-QLED-Panel mit Unterstützung gängiger HDR-Formate. Das matte Display soll Spiegelungen reduzieren und dafür sorgen, dass Bilder auch bei wechselnden Lichtverhältnissen gut sichtbar bleiben. Mit einer Gehäusetiefe von knapp vier Zentimetern richtet sich der Fernseher klar an Nutzer, die Wert auf eine unauffällige Integration in den Wohnraum legen.

Technik, Inhalte und Marktstart

Neben moderner Bildtechnik wie Dolby Vision und HDR10+ ist auch Wi-Fi 6 an Bord, um stabile Streaming-Verbindungen zu ermöglichen. Über Amazon Photos erhalten Nutzer Zugriff auf eine große Auswahl an eigenen Bildern sowie auf mehr als 2.000 bereitgestellte Kunstwerke, die speziell für die Ambient-Darstellung gedacht sind.

Der Ember Artline soll im Frühjahr in Bildschirmgrößen von 55 und 65 Zoll auf den Markt kommen. Die Preise starten bei 999,99 Euro. Zum Konzept gehören magnetische Rahmen in unterschiedlichen Farben und Oberflächen, mit denen sich der Fernseher optisch an verschiedene Einrichtungsstile anpassen lässt. Ein Rahmen liegt dem Gerät bei, weitere Varianten werden separat angeboten.



