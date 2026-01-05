Lifestyle-TV mit Fokus auf Ambient-Darstellung
Amazon Ember Artline: Neue Bilderrahmen-TVs vorgestellt
Die letzten Amazon-Fernseher wurden erst im Oktober präsentiert, jetzt stehen die nächsten Neuvorstllungen in den Startlöchern. Auf der Elektronikmesse CES hat der Online-Händler jetzt seinen ersten „Lifestyle Smart TV“ vorgestellt.
Das neue Modell trägt den Namen „Ember Artline“ und markiert zugleich den Start einer eigenen Produktlinie für von Amazon entwickelte Fernseher. Ziel ist es, den Fernseher stärker als Bestandteil des Wohnraums zu positionieren und ihn auch dann sinnvoll zu nutzen, wenn keine klassischen Inhalte abgespielt werden.
Amazon verweist dabei auf die breite Verbreitung seiner Fire TV-Plattform. Weltweit wurden nach Unternehmensangaben bereits mehr als 300 Millionen Fire TV-Geräte verkauft. Dazu zählen Streaming-Sticks, Fernseher anderer Hersteller sowie eigene Modelle. Mit Ember soll diese Produktpalette nun klarer strukturiert werden.
Fokus auf Ambient TV und dezentes Design
Der Ember Artline wurde von Beginn an auf die sogenannte Ambient TV-Funktion ausgelegt. Dabei zeigt der Bildschirm Fotos oder Kunstwerke, sobald sich Personen im Raum aufhalten und gerade kein Film oder keine Serie läuft. Möglich wird dies durch Sensoren, die Anwesenheit erkennen und den Bildschirm automatisch aktivieren oder deaktivieren. Die Steuerung erfolgt über Alexa, wofür Mikrofone im Gerät integriert sind.
Technisch setzt Amazon auf ein 4K-QLED-Panel mit Unterstützung gängiger HDR-Formate. Das matte Display soll Spiegelungen reduzieren und dafür sorgen, dass Bilder auch bei wechselnden Lichtverhältnissen gut sichtbar bleiben. Mit einer Gehäusetiefe von knapp vier Zentimetern richtet sich der Fernseher klar an Nutzer, die Wert auf eine unauffällige Integration in den Wohnraum legen.
Technik, Inhalte und Marktstart
Neben moderner Bildtechnik wie Dolby Vision und HDR10+ ist auch Wi-Fi 6 an Bord, um stabile Streaming-Verbindungen zu ermöglichen. Über Amazon Photos erhalten Nutzer Zugriff auf eine große Auswahl an eigenen Bildern sowie auf mehr als 2.000 bereitgestellte Kunstwerke, die speziell für die Ambient-Darstellung gedacht sind.
Der Ember Artline soll im Frühjahr in Bildschirmgrößen von 55 und 65 Zoll auf den Markt kommen. Die Preise starten bei 999,99 Euro. Zum Konzept gehören magnetische Rahmen in unterschiedlichen Farben und Oberflächen, mit denen sich der Fernseher optisch an verschiedene Einrichtungsstile anpassen lässt. Ein Rahmen liegt dem Gerät bei, weitere Varianten werden separat angeboten.
Wird dieser auch apple AirPlay haben ?
Haben das die anderen TVs von Amazon gehabt? Ich kann mich zumindest erinnern, dass die Soundbars kein AirPlay hatten.
Ich finde sowas ja ultraschick und grundsätzlich super. Dann denke ich daran was mein damaliger Plasma-TV und auch mein heutiger OLED so an Strom verbrauchen. OLED ist zwar fast um den Faktor 10 besser, aber trotzdem will ich nicht 100 Watt damit verblasen Bilder anzuzeigen :/
Ein transparentes OLED und dahinter ein E-Ink, dass sich anschaltet, wenn der OLED aus ist. Das wäre DER Shit für mich :D
Ich bin Amazon-Hardware mit Bildschirm gegenüber sehr skeptisch.. denen Fällt dann gerne ein Werbung anzuzeigen die man gegen Aufpreis „wegbestellen“ kann. Gegen monatliche Gebühr..
Sicher nicht. Ebenso wenig wie eine externe Box
Bestimmt auch mit nicht gewünschter Werbung die man nicht abschalten kann.
Und in einem Jahr wird dann unaufgefordert Werbung eingeblendet.
Wir besitzen seit Jahren den Samsung „Frame“ mit einer Bautiefe von gerade mal etwa 2cm. Die Technik wird in einer Box ausgelagert und durch ein dünnes ä, transparentes Kabel mit dem Screen verbunden. Ein geiles Teil. Wir lieben es.
Ja. Wir sind auch sehr zufrieden! Hier gab es auch 2025 neue Versionen und eine Pro-Variante. Gäste sind immer sehr begeistert und ich mag es dass nicht immer so ein schwarzer Kasten an der wand ist :)
Verbraucht aber halt auch Strom … wenn jemand im Raum ist…
Interessant wie weit vorne Sony damals war mit seinen Bilderrahmen TV:
Sony Bravia E4000er Reihe.
Das war ca. 2008
Aber bei Amazon hätte ich bedenken wegen unliebsamer Werbung die kommen könnte.
Lustig, dass auf den Werbebildern immer schön das Stromkabel weggelassen wird.
Ich würde jederzeit wieder einen Samsung „The Frame“ kaufen. Der liegt fast lückenlos an der Wand an. Hier sehe ich mehr Abstand.
Der hat auf jeden Fall auch Airplay und die Station per mini-Kabel und trotzdem allen Anschlüssen finde ich super.
Preislich tun sie sich nicht viel.
Als digitaler Bilderrahmen sieht das ja zweifellos schick aus, aber würde jemand tatsächlich seinen Fernseher in dieser Höhe an die Wand hängen und dann vom Sofa aus nach oben gucken wollen? Nicht umsonst sind übliche TV-Boards höchstens kniehoch, damit man eben nicht nach oben auf die Wand schauen muss. Klar, man kann das Ding natürlich auch weiter unten an der Wand anbringen, aber dann wäre es wieder ungewöhnlich für einen Bilderrahmen, wenn obendrüber noch so viel freie Fläche zu sehen ist. Ist also eher was fürs Schlafzimmer, wo man gewöhnlich im Bett liegt und dann automatisch etwas nach oben schaut…