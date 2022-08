MacBook-Selbstreparaturen: Apple weitet Bastler-Angebot weiter aus

Apple ruft Ersatzteilpreise auf, die (auch in Anbetracht der umständlichen Werkzeuglieferung) nur unwesentlich unter den Preisen liegen, die bei Apple selbst bezahlt werden müssen, bietet aber keine Großhandels-Option an, sondern richtet sich mit dem Angebot ausschließlich an Privatanwender.

Apple macht es interessierten Bastlern ganz einfach möglich, ihre defekten Rechner in Eigenregie zu reparieren. Dies wäre wohl die von Apple präferierte Lesart der jetzt ausgegebenen Pressemitteilung Cupertinos, in der der Konzern ankündigt , die sogenannten Self-Service-Reparaturen vom iPhone auch auf Mac-Notebooks ausweiten zu wollen.

