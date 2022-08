ZDF Mediathek: Die Highlights im September 2022

Stell dir vor, du hast nur noch einen Tag zu leben – den aber für immer. Freya, Moritz und Sophie stellen diese Zeitanomalie zuerst an sich fest. Schon bald teilt sich die Welt in zwei Gruppen: Menschen, die sich der 24-Stunden-Loops bewusst sind, und Menschen, deren Erinnerungen jeden Tag aufs Neue gelöscht werden. Mehr dazu .

Ein nächtlicher Anruf stellt das heile Familienleben von Helene auf den Kopf. Ihre Tochter Anya, die als Austauschstudentin in Paris lebt, meldet sich aus der Untersuchungshaft. Sie wird beschuldigt, einen jungen Mann in ihrer Wohnung erstochen zu haben. Helene eilt nach Paris und begibt sich auf Spurensuche. Mehr dazu .

Kinderbetreuung ist zwischen Nika und Tom ein ständiges Diskussions- und Streitthema – bis das scheinbar perfekte Kindermädchen in ihr Leben drängt. Doch müssen sich die jungen Eltern bald fragen, ob ihre Kinder wirklich in sicheren Händen sind. Mehr dazu .

Adaption der BBC-Erfolgssitcom „Miranda“: Ruby, Bankangestellte in einer verschlafenen Kleinstadt, manövriert sich tollpatschig durch die Herausforderungen des Alltags. Als ihr alter Schulfreund David von einer Weltreise zurückkommt und in der Stadt ein Bistro eröffnet, wird Rubys Leben auf den Kopf gestellt. Mehr dazu .

