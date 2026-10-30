MacBook Pro: So haben sich die Preise seit dem ersten M1 entwickelt

Mit dem neuen MacBook Pro mit OLED-Touchdisplay erreicht Apple preislich neue Höhen. Mindestens 3.299 Euro kostet die 14-Zoll-Version, bei 16 Zoll werden 3.899 Euro fällig. Doch wie haben sich die Preise seit dem Wechsel auf eigene Prozessoren entwickelt? Wir haben Apples Preisgestaltung seit 2020 angeschaut. Dabei zeigt sich, dass die Geräte über die Jahre keineswegs kontinuierlich teurer geworden sind.

Vom M1 bis M6: Die günstigsten MacBook-Pro-Modelle

Den Anfang machte im November 2020 das 13-Zoll-MacBook-Pro mit M1. Apple verlangte damals mindestens 1.412,45 Euro. Der ungewöhnliche Betrag erklärt sich durch die vorübergehend auf 16 Prozent reduzierte Mehrwertsteuer. Seitdem haben sich die Einstiegspreise wie folgt entwickelt:

M1 (2020, 13 Zoll): 1.412,45 Euro

1.412,45 Euro M2 (2022, 13 Zoll): 1.599 Euro

1.599 Euro M3 (2023, 14 Zoll): 1.999 Euro

1.999 Euro M4 (2024, 14 Zoll): 1.899 Euro

1.899 Euro M5 (2025, 14 Zoll): 1.799 Euro

1.799 Euro M5 (2025, 14 Zoll): 1.899 Euro (ab März 2026)

1.899 Euro (ab März 2026) M5 (2025, 14 Zoll): 2.199 Euro (ab Juni 2026)

2.199 Euro (ab Juni 2026) M6 (2026, 14 Zoll): 2.299 Euro

Die Zahlen zeigen zunächst einen deutlichen Anstieg, anschließend aber auch sinkende Einstiegspreise. Der nächste große Sprung erfolgte allerdings nicht erst mit dem M6: Aufgrund der Speicherknappheit und gestiegener Komponentenkosten erhöhte Apple bereits im Juni 2026 die Preise deutlich. So verteuerte sich das 14-Zoll-MacBook-Pro mit M5 von 1.899 auf 2.199 Euro. Mit dem neuen M6-Modell kommen weitere 100 Euro hinzu. Allerdings sind die Geräte nur eingeschränkt vergleichbar: 2023 verschwand das kleinere 13-Zoll-Modell aus dem Sortiment. Zudem haben sich Leistung und Ausstattung über die Jahre erheblich verbessert.

Die Pro-Modelle werden deutlich teurer

Ein aussagekräftigeres Bild liefern die leistungsstärkeren 14- und 16-Zoll-Modelle mit Pro-Chips. Diese wurden erstmals im Oktober 2021 vorgestellt. Hier die jeweiligen deutschen Einstiegspreise:

M1 Pro (2021): 2.249 / 2.749 Euro

2.249 / 2.749 Euro M2 Pro (2023): 2.399 / 2.999 Euro

2.399 / 2.999 Euro M3 Pro (2023): 2.499 / 2.999 Euro

2.499 / 2.999 Euro M4 Pro (2024): 2.399 / 2.899 Euro

2.399 / 2.899 Euro M5 Pro (März 2026): 2.499 / 2.999 Euro

2.499 / 2.999 Euro M5 Pro mit OLED (2026): 3.299 / 3.899 Euro

Beim Vergleich zwischen 2021 und den neuen OLED-Modellen ergibt sich damit eine Preissteigerung von knapp 47 Prozent für das kleinere und rund 42 Prozent für das größere MacBook Pro. Das ist deutlich mehr als die allgemeine Teuerung in Deutschland während dieses Zeitraums.

Speicherknappheit und teureres Touchdisplay

Der deutliche Preisanstieg im Jahr 2026 ist allerdings nur teilweise auf das neue OLED-Display zurückzuführen. Wie schon erwähnt, hatte im Juni Apple aufgrund der Speicherknappheit und gestiegener Komponentenkosten die Preise angehoben. Das im März vorgestellte 14-Zoll-MacBook-Pro mit M5 Pro verteuerte sich dadurch von 2.499 auf 2.899 Euro. Beim 16-Zoll-Modell stieg der Preis von 2.999 auf 3.399 Euro. Für die neuen OLED-Modelle verlangt Apple nochmals 400 beziehungsweise 500 Euro mehr. Gegenüber den ursprünglichen Einführungspreisen vom März ergibt sich damit ein Gesamtaufschlag von 800 beziehungsweise 900 Euro.

Gleichzeitig ist die Ausstattung über die Jahre deutlich gewachsen. Während das MacBook Pro mit M1 Pro bei 16 GB Arbeitsspeicher und 512 GB SSD startete, bieten die aktuellen M5-Pro-Modelle mindestens 24 GB und 1 TB. Auch Rechenleistung, Kameras und weitere Komponenten wurden erheblich verbessert. Die neuen OLED-Varianten ergänzen dies um ein überarbeitetes Design mit Touchbedienung und weiteren Funktionen, setzen allerdings auf dieselben M5-Pro- und M5-Max-Chips wie die regulären Modelle. Unser Vergleich zeigt damit, dass nicht allein neue Technik, sondern auch gestiegene Komponentenkosten die Preise nach oben treiben. Wer auf das Touchdisplay verzichten kann, findet bei Apple weiterhin günstigere Alternativen mit vergleichbarer Rechenleistung.