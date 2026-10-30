iPad mini: Apple erklärt OLED ohne ProMotion und Acoustic Display

Das neue iPad mini mit OLED-Display gehört zu Apples interessantesten Produktneuheiten der Woche. Allerdings hat der mindestens 749 Euro teure Neuzugang eine Besonderheit: Trotz moderner Bildschirmtechnik verzichtet Apple weiterhin auf ProMotion und beschränkt die Bildwiederholrate auf 60 Hz. In zwei Interviews hat David Pakula, Apples Vice President of Hardware Engineering, nun erklärt, welche Überlegungen hinter den Entscheidungen stecken.

OLED soll fehlende 120 Hz teilweise ausgleichen

Im Gespräch mit YouTuber Christopher Lawley betont Pakula, dass die Bildqualität nicht allein von der Bildwiederholrate abhänge. OLED-Pixel reagierten mehr als zehnmal schneller als die Bildpunkte des bisherigen LCD-Panels. Dadurch reduzierten sich Bewegungsunschärfen deutlich.

Zusammen mit dem höheren Kontrast, kräftigeren Farben und der gesteigerten Helligkeit soll das neue Display einen erheblichen Qualitätssprung bieten. Ganz ersetzen kann die kürzere Reaktionszeit eine höhere Bildwiederholrate allerdings nicht. Gerade beim Scrollen und bei schnellen Animationen bleibt der Unterschied zwischen 60 und 120 Hz sichtbar.

Das 8,5 Zoll große Super Retina XDR Display erreicht bis zu 1.200 Nits Spitzenhelligkeit. Optional bietet Apple eine Variante mit Nanotexturglas an, die störende Reflexionen reduzieren soll.

Der Bildschirm wird zum Lautsprecher

Noch ungewöhnlicher ist das neue Acoustic Display. Laut Pakula entdeckten die Entwickler, dass die Bauform des Bildschirms Schwingungen in einem für Menschen hörbaren Frequenzbereich ermöglicht. Speziell entwickelte Treiber versetzen das Display deshalb in Schwingung und erzeugen darüber mittlere und tiefe Töne.

Für hohe Frequenzen reicht dieses Verfahren nicht aus. Hier setzt Apple weiterhin auf kleine Hochtöner, die an beiden Enden des Tablets sitzen. Deren Schall gelangt durch versteckte Öffnungen zwischen Glas und Aluminiumgehäuse nach außen.

Die Konstruktion benötigt weniger klassische Lautsprecheröffnungen und trägt damit auch zur neuen IP67-Zertifizierung bei. Erstmals ist ein iPad somit gegen Staub und zeitweiliges Untertauchen geschützt.

iPad mini bleibt trotz iPhone Duo eigenständig

In einem zweiten Interview mit Katarina Mogus ging Pakula auf die Position des iPad mini neben dem faltbaren iPhone Duo ein. Beide Geräte bieten vergleichsweise große Bildschirme in einem kompakten Format.

Apple sieht dennoch genügend Unterschiede. Pakula verweist insbesondere auf die umfangreichen Multitasking-Möglichkeiten von iPadOS 27, die Unterstützung des Apple Pencil Pro und das große Angebot speziell für das iPad entwickelter Anwendungen.

Ob die Verbesserungen den gestiegenen Einstiegspreis rechtfertigen, können Interessenten ab dem 6. November selbst beurteilen. Dann kommt das neue iPad mini in den Handel.