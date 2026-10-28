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Touch, Tandem-OLED und weniger Gewicht

Apple präsentiert neues MacBook Pro mit OLED und Dynamic Island
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Apple baut das MacBook Pro grundlegend um. Die heute vorgestellten Modelle mit 14 und 16 Zoll bekommen erstmals einen Touchscreen. Dazu kommen Tandem-OLED, Dynamic Island und ein leichteres Gehäuse. Apple nennt die neue Bildschirmtechnik „PROLED XDR“.

Macbook Pro Touch Finger

Tandem-OLED mit bis zu 2.000 Nits

PROLED XDR ersetzt bei den Spitzenmodellen das bisherige Mini-LED-Display. Zwei übereinanderliegende, selbstleuchtende OLED-Schichten sollen hohe Helligkeit mit den typischen Vorteilen der Technik verbinden: tiefem Schwarz und ohne die Lichthöfe, die bei der Hintergrundbeleuchtung auftreten können. Apple gibt für HDR- und SDR-Inhalte eine Spitzenhelligkeit von bis zu 2.000 Nits und ein Kontrastverhältnis von 10.000.000:1 an.

ProMotion regelt die Bildwiederholrate zwischen 10 und 120 Hertz. Neben dem P3-Farbraum unterstützt der Bildschirm nun Adobe RGB und deckt laut Apple mehr als 80 Prozent von Rec. 2020 ab. Das ist besonders für Foto- und Videoprofis interessant. Gegen Spiegelungen helfen eine neue Antireflexbeschichtung und optional Nanotexturglas.

Macbook Pro Touch Island

Touchscreen verändert die Bedienung

Apple revidiert damit auch seine bisherige Haltung zum Touchscreen am Mac. In macOS 27 lassen sich Webseiten per Wischgeste scrollen, Bilder mit zwei Fingern vergrößern oder Fenster durch Berührungen anordnen. Tastatur und Trackpad bleiben parallel nutzbar. Ein überarbeitetes Scharnier stabilisiert den Bildschirm bei Berührungen.

Damit bestehende Programme funktionieren, übersetzt macOS Berührungen in Mausklicks. Apple hat eigene Anwendungen wie Final Cut Pro, Logic Pro und Pixelmator Pro für die direkte Bedienung angepasst. Auch Lightroom, DaVinci Resolve, Blender und Microsoft Office sollen entsprechende Funktionen erhalten. Ein Teil der angepassten Drittanbieter-Apps erscheint erst später im Jahr.

Apple Macbook Pro With Proled Xdr Display Lifestyle Anti Reflective Coating 261028

Oberhalb des Displays zieht außerdem die vom iPhone bekannte Dynamic Island ein. Sie dient unter anderem zur Anzeige von Live-Aktivitäten und zur Steuerung der Musikwiedergabe. Auch eingehende AirDrop-Anfragen lassen sich dort direkt annehmen.

Leichteres Gehäuse, weiterhin M5 Pro und M5 Max

Für eine Überraschung sorgt die Chipauswahl: Obwohl Apple gestern das reguläre MacBook Pro mit M6 vorgestellt hat, kommen die neuen OLED-Varianten mit M5 Pro oder M5 Max. Sie bilden damit eine separate, höher positionierte Produktlinie. Maximal sind 128 GB gemeinsamer Arbeitsspeicher und 16 TB SSD-Speicher möglich.

Das 14-Zoll-Gerät wiegt nur noch 1,38 Kilogramm und damit rund 230 Gramm weniger als zuvor. Die 16-Zoll-Version verliert etwa 320 Gramm und kommt auf 1,82 Kilogramm. An Bord bleiben drei Thunderbolt-5-Buchsen, HDMI, SDXC-Kartenleser, MagSafe und Kopfhöreranschluss. Hinzu kommen WLAN 7 und Bluetooth 6. Apple verspricht bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit und 50 Prozent Ladung in 30 Minuten. Auch die sechs Lautsprecher sind überarbeitet.

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen MacBook-Pro-Modelle lassen sich ab sofort vorbestellen und werden ab dem 6. November ausgeliefert. Die deutschen Einstiegspreise inklusive Mehrwertsteuer lauten:

  • 14 Zoll mit M5 Pro: 3.299 Euro
  • 16 Zoll mit M5 Pro: 3.899 Euro
  • 14 Zoll mit M5 Max: 5.119 Euro
  • 16 Zoll mit M5 Max: 5.599 Euro

Details stehen auf der deutschen Produktseite bereit. Ob sich Touch im Arbeitsalltag wirklich durchsetzt und wie gut das neue Display im direkten Vergleich abschneidet, müssen Praxistests zeigen. Schon jetzt steht fest: Das MacBook Pro wird nicht nur moderner, sondern auch deutlich teurer.
28. Okt. 2026 um 18:28 Uhr von Ben Fehler gefunden?


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  • Das ist ein unerwartetes schwaches Update. 400€ mehr nur für OLED und touch ist sehr schwach. Aber umso besser. Hab 0 Anreiz von meinem M1 Air aufzurüsten. Ich warte auf das M6 Air.

  • Jau 3.300€ Einstieg. Heftig.
    Also die Preise sind einfach wild.

  • 3.300 Euro für das 14″-Basismodell, nein danke. Bei den Preisen langt Apple derzeit kräftig zu, das lässt sich nicht nur mit der Speicherknappheit begründen. Apple ist abgehoben und wird demnächst hart landen.

  • Man gut ist, dass ich mir letztens das 15 Zoll MacBook Air gekauft habe mit M5

  • Ab 3300 Euro für ein Notebook…

  • Das Apple Logo leuchtet wieder <3

  • Hab ich da etwa einen leuchtenden Apfel auf der Rückseite gesehen?

  • Bin ich blöd oder leuchtet das Apple Logo wieder? Wirkt im letzten Teil des Videos so

  • Und wieder keine Face ID. Schade…..

  • Das Apple Logo leuchtet wieder!!!

    Ist den Preis trotzdem nicht wert aber mein Retro Herz blüht auf

  • Oh. Das Apple Logo leuchtet endlich wieder.

  • Wie gut, daß ich Touch am Rechner nicht benötige.
    Und dann auch noch dieses häßliche Loch oben im Bildschirm, das das ganze Design zerstört.

    Das spart richtig Geld.

  • John Applespeed

    Zu teuer, zu sinnlos. Gut das ich mein Pro noch für entspanntere Preise bekommen habe. Die Island ist ganz nett, aber touch ist für mich persönlich Unfug

  • Da freuen sich die Anbieter von Zubehör. Der iGlove wird der Renner.

  • Ein iPad mit MacOS hätte es auch getan.

  • Touchscreen am MacBook, wer’s braucht.
    Ein 5G Modem hätte mir besser gefallen.

  • Really? Das ist alles? Kein angepasstes OS? Kein drehbares, knickbares Display oder dergleichen? Sehen wir langsam Apple untergehen? Das sieht so verzweifelt gezwungen aus, dass ich nach Gründen über die Innovationslosigkeit suche. Also, warum? Das hat null Mehrwert. 0,000000!

  • Was hast du denn erwartet??? Dass das Ding fliegen kann? :D

  • Ich werde mich trennen von Apple den weg gehe ich nicht mehr mit. Viele Glück !

  • Fast 17000 € für ein Notebook? Cool

  • Wenn ich überlege, dass ich mein M5 Pro bei Apple inklusive Nano Textur für 2600 gekauft habe….
    wow

  • Billiger wie gedacht. Ich werde bestellen.

  • Schade. Ich hatte gehofft, dass Touch irgendeinen Softwarevorteil bringt – quasi Verwendung als Mac oder Tablet. So verstehe ich es nicht. Es gibt sicher wie immer einige die es kaufen werden, aber auf der „das wünsche ich mir am Mac“ Liste stand das vermutlich nicht in den Top 20…

    • +1. Beide Welten je nach Klappzustand. DAFÜR ist doch der Touchscreen eigentlich gedacht. DA liegt doch das Potential. So hat es 0,0 Sinn. Geld gespart.

  • Oh ja… Touchscreen. Bedeutet lahmer Arm bei einem Laptop bei dem man das Display nicht in variablem Winkel „flachlegen“ kann. Wozu bitte?!?

  • Das erste neue Macbook ohne Haben-Wollen-Gefühl bei mir…

  • Genau das, was die Welt braucht, noch mehr Fingerabdrücke auf dem Display. Ich bin schon froh, wenn ich den ganzen Staub und andere Flecken entfernen kann.

    Wenn ich mein Display berühre zu hart, dann bewegt sich das ja auch noch nach hinten, wenn ich hier ständig irgendwelche Touch Gesten mache dann, ich weiß nicht

  • Der Bildungsrabatt beim Neo ist dann nur noch 60€.

  • Erweitert gerne meinen Horizont, aber ich sehe keinen praktischen Anwendungszweck für ein Touchdisplay in einem Laptop?!

  • Junge, da fällt einem nix mehr ein. Seit gut 10 Jahren haben PC-Hersteller sattsam bewiesen, dass diese Art von Touchscreen absolut niemand auf diesem Planeten auch ansatzweise nutzen möchte und Apple rennt da mit vollem Anlauf in die Wand. Das Apple sich wirklich traut einen solchen Murks auf den Markt zu werfen. Wahnsinn!

  • Vor 8 Wochen das 14″ Pro mit M5 und 512 GB für 1399 Euro bei Cyberport gekauft. Da müsste ich schon einen Schlaganfall erleiden um dafür mehr Geld auszugeben

  • Also kein 180 Grad Scharnier, welches den Laptop Modus (macOS) aufgeklappt in einen Tabletmodus (iPadOS) verwandelt, sodass ich komplett flexibel bin und ein 2in1 Gerät habe? Oke, dann nein danke. Viel Potential verschenkt! Und dann obendrein auch noch die alte Chiparchitektur. Lächerlicher Preis.

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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