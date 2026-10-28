Apple präsentiert neues MacBook Pro mit OLED und Dynamic Island

Apple baut das MacBook Pro grundlegend um. Die heute vorgestellten Modelle mit 14 und 16 Zoll bekommen erstmals einen Touchscreen. Dazu kommen Tandem-OLED, Dynamic Island und ein leichteres Gehäuse. Apple nennt die neue Bildschirmtechnik „PROLED XDR“.

Tandem-OLED mit bis zu 2.000 Nits

PROLED XDR ersetzt bei den Spitzenmodellen das bisherige Mini-LED-Display. Zwei übereinanderliegende, selbstleuchtende OLED-Schichten sollen hohe Helligkeit mit den typischen Vorteilen der Technik verbinden: tiefem Schwarz und ohne die Lichthöfe, die bei der Hintergrundbeleuchtung auftreten können. Apple gibt für HDR- und SDR-Inhalte eine Spitzenhelligkeit von bis zu 2.000 Nits und ein Kontrastverhältnis von 10.000.000:1 an.

ProMotion regelt die Bildwiederholrate zwischen 10 und 120 Hertz. Neben dem P3-Farbraum unterstützt der Bildschirm nun Adobe RGB und deckt laut Apple mehr als 80 Prozent von Rec. 2020 ab. Das ist besonders für Foto- und Videoprofis interessant. Gegen Spiegelungen helfen eine neue Antireflexbeschichtung und optional Nanotexturglas.

Touchscreen verändert die Bedienung

Apple revidiert damit auch seine bisherige Haltung zum Touchscreen am Mac. In macOS 27 lassen sich Webseiten per Wischgeste scrollen, Bilder mit zwei Fingern vergrößern oder Fenster durch Berührungen anordnen. Tastatur und Trackpad bleiben parallel nutzbar. Ein überarbeitetes Scharnier stabilisiert den Bildschirm bei Berührungen.

Damit bestehende Programme funktionieren, übersetzt macOS Berührungen in Mausklicks. Apple hat eigene Anwendungen wie Final Cut Pro, Logic Pro und Pixelmator Pro für die direkte Bedienung angepasst. Auch Lightroom, DaVinci Resolve, Blender und Microsoft Office sollen entsprechende Funktionen erhalten. Ein Teil der angepassten Drittanbieter-Apps erscheint erst später im Jahr.

Oberhalb des Displays zieht außerdem die vom iPhone bekannte Dynamic Island ein. Sie dient unter anderem zur Anzeige von Live-Aktivitäten und zur Steuerung der Musikwiedergabe. Auch eingehende AirDrop-Anfragen lassen sich dort direkt annehmen.

Leichteres Gehäuse, weiterhin M5 Pro und M5 Max

Für eine Überraschung sorgt die Chipauswahl: Obwohl Apple gestern das reguläre MacBook Pro mit M6 vorgestellt hat, kommen die neuen OLED-Varianten mit M5 Pro oder M5 Max. Sie bilden damit eine separate, höher positionierte Produktlinie. Maximal sind 128 GB gemeinsamer Arbeitsspeicher und 16 TB SSD-Speicher möglich.

Das 14-Zoll-Gerät wiegt nur noch 1,38 Kilogramm und damit rund 230 Gramm weniger als zuvor. Die 16-Zoll-Version verliert etwa 320 Gramm und kommt auf 1,82 Kilogramm. An Bord bleiben drei Thunderbolt-5-Buchsen, HDMI, SDXC-Kartenleser, MagSafe und Kopfhöreranschluss. Hinzu kommen WLAN 7 und Bluetooth 6. Apple verspricht bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit und 50 Prozent Ladung in 30 Minuten. Auch die sechs Lautsprecher sind überarbeitet.

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen MacBook-Pro-Modelle lassen sich ab sofort vorbestellen und werden ab dem 6. November ausgeliefert. Die deutschen Einstiegspreise inklusive Mehrwertsteuer lauten:

14 Zoll mit M5 Pro: 3.299 Euro

3.299 Euro 16 Zoll mit M5 Pro: 3.899 Euro

3.899 Euro 14 Zoll mit M5 Max: 5.119 Euro

5.119 Euro 16 Zoll mit M5 Max: 5.599 Euro

Details stehen auf der deutschen Produktseite bereit. Ob sich Touch im Arbeitsalltag wirklich durchsetzt und wie gut das neue Display im direkten Vergleich abschneidet, müssen Praxistests zeigen. Schon jetzt steht fest: Das MacBook Pro wird nicht nur moderner, sondern auch deutlich teurer.