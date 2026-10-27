100 Euro höherer Einstiegspreis
MacBook Pro mit M6: Mehr Leistung bei unverändertem Design
Das neue MacBook Pro mit Touchscreen erwarten wir morgen. Im Vorfeld hat Apple heute das reguläre 14 Zoll große MacBook Pro mit einem neuen Prozessor ausgestattet. Der M6 löst den hier bislang verbauten M5-Prozessor ab. Äußerlich bleibt das Notebook unverändert und wird weiterhin in den Farben Silber und Space Schwarz angeboten.
Das neue MacBook Pro lässt sich wie der heute ebenfalls vorgestellte neue iMac ab dem 28. Oktober vorbestellen. Die Auslieferung beginnt am 6. November. Der Einstiegspreis liegt bei 2.299 Euro und damit 100 Euro über dem des Vorgängermodells.
Mehr Rechenleistung und schnellere KI-Verarbeitung
Der M6-Prozessor verfügt über jeweils zwölf CPU- und GPU-Kerne. Das sind in beiden Bereichen zwei Kerne mehr als beim Vorgänger. Nach Angaben von Apple soll die Grafikleistung gegenüber dem M5 um bis zu 30 Prozent steigen.
Bei der Verarbeitung von KI-Anwendungen verspricht der Hersteller eine Leistungssteigerung von bis zu 25 Prozent. Der M6 verfügt über zusätzliche Recheneinheiten für KI-Anwendungen. Diese sollen insbesondere die lokale Verarbeitung von Sprachmodellen sowie Funktionen zur Bildbearbeitung beschleunigen.
Zur Standardausstattung des Rechners gehören 16 GB Arbeitsspeicher. Optional sind bis zu 32 GB erhältlich.
WLAN 7 und bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit
Bei den Funkverbindungen unterstützt das neue MacBook Pro jetzt WLAN 7 und Bluetooth 6. Die übrige Anschlussausstattung bleibt unverändert. Dazu zählen drei Thunderbolt-4-Buchsen, HDMI, ein SD-Kartenleser, ein Kopfhöreranschluss und MagSafe 3. Das Gerät erlaubt den Anschluss von maximal zwei externen Bildschirmen.
Apple gibt die maximale Akkulaufzeit weiterhin mit 24 Stunden an. Mit einem geeigneten Netzteil soll sich der Akku innerhalb von 30 Minuten auf 50 Prozent aufladen lassen.
Auch beim Bildschirm gibt es keine Änderungen. Das 14 Zoll große Liquid Retina XDR Display erreicht bei HDR-Inhalten eine Spitzenhelligkeit von 1.600 Nits und ist optional mit Nanotexturglas erhältlich. Die integrierte 12-Megapixel-Kamera unterstützt die automatische Bildanpassung bei Videogesprächen.
Aber kein Touch Display?
Steht doch im Text, mit voraussichtlich morgen vorgestellt.
Lies doch den ersten Satz des Artikels….
Sorry, habe den ganzen Artikel gelesen aber den ersten Satz wirklich nicht. Habe auch auf einem anderen „Tech Portal“ darüber gelesen und nichts davon war bekannt gegeben.
Vielleicht kommt ja morgen noch ein neues MacBook, Pro Ultra mit Touch und OLED ….. [ DuckUndWeg]
Es wurde ja nur das 14″ Modell mit M6 vorgestellt. Vielleicht ja dann das 16″ mit M6 Pro/Ultra und Touch für nur 3999€ oder auch 4999€ in der Basisausstattung.
Der Preis wird leider sehr hoch werden.
Ich habe beruflich das Mac Book Pro mit M1 und der ist absolut ausreichend für alles was ich mache.
PrIVAT EIN Air mit M4 und auch da so überpowert für die Anwendungen.
Der M6 muss schon krass sein. Aber ich vermute mal, die wenigsten brauchen oder nutzen die Leistung.
Diese Aussage ist seit 20 Jahren richtig.
Vor zwanzig Jahren gab es keinen m4 *schnellweg* :-D …
Länger! Desweiteren gibt es ja auch Anwender die noch ein älteres Gerät als ein M1 haben und jetzt einen neuen Rechner benötigen. Oder diejenigen die zum Mac wechseln. Die kaufen sich dann halt einen M6. Ganz zu schweigen von denjenigen, die damit Geld verdienen und bei denen es um jede Sekunde geht…. die kaufen dann halt auch nen M6 oder dessen Ausbaustufen.
Nur weil er für Dich overpowered ist, ist er es für andere eben nicht.
Danke Stephan. Ganz genau. tribal hat es nicht erfasst :-p
Jones sollte es sein.
Du vergisst die Prosumer… Die wollen ganz viel ganz billig. :D Ist echt die nervigste Kundenkategorie…
Habe ein Air M2. Außer mir KI Anwendungen die lokal laufen langweilt sich der Prozessor. Sogar CAD, Grafik und Photoshop und Videoschnitt ist selbst auf einem Macbook Neo schnell genug. Langsam haben wir wirklich den Zenit überschritten wo es ständig neue Geräte braucht. Die Unterschiede sind für den Normalen Verbraucher so marginal dass es sich einfach nicht lohnt neues zu kaufen.
Ich wäre dafür, den ganzen Apparat der Tech Industrie zu verschlanken und Geräte sowie Software nur noch alle 2 Jahre zu aktualisieren. Dafür dann ohne Fehler und vielleicht etwas erprobter.
M5 pro gab es auch mit 48GB?! Oder hab ich einen Denkfehler?
Ja der „Pro“. Der normale nicht.
Maximal 32 GB für ein Pro-Modell?