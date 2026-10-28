Nachdem Apple am Montag das neue iPad mini und gestern mit einem M6-Prozessor ausgestattete Modelle des iMac und des MacBook Pro mit 14 Zoll Bildschirmgröße vorgestellt hat, steht heute die wohl bedeutendste Neuvorstellung dieser Apple-Woche bevor. Kaum jemand wird noch daran zweifeln, dass wir heute den ersten Mac zu sehen bekommen, der sich nicht nur per Maus, Trackpad und Tastatur, sondern auch über einen Touchscreen bedienen lässt.

Apple-Veranstaltung in Los Angeles

Anders als an den beiden vergangenen Tagen dürfte Apple seine letzte Neuvorstellung in dieser Woche nicht bereits um 14 Uhr präsentieren. Auf das MacBook Pro mit Touchscreen müssen wir wohl bis heute Abend um 18 Uhr deutscher Zeit warten. Das könnte auch erklären, warum sich sämtliche in dieser Woche vorgestellten Apple-Geräte erst heute Abend ab 18:10 Uhr bestellen lassen. Apple hat für 18 Uhr zu einer exklusiven Präsentation in Los Angeles geladen. Vermutlich wird Apple das neue MacBook zeitgleich auf seiner Webseite vorstellen und dort unmittelbar zur Vorbestellung anbieten.

Neuesten Spekulationen zufolge soll Apple bei den Preisen für seine neuen Touchscreen-Modelle kräftig zulangen. Laut Bloomberg-Autor Mark Gurman ist mit einem Aufpreis von 400 Dollar gegenüber den Modellen mit herkömmlichem Bildschirm zu rechnen.

I do not expect the current non-touch MacBook Pros (14 inch at $2499 and 16-inch at $2999) to go anywhere tomorrow. Retail stores are fully stocked up on those as well still. — Mark Gurman (@markgurman) October 27, 2026

Touchscreen-Premiere ohne Livestream?

Mit einem Livestream der Veranstaltung rechnen wir dagegen nicht. Angesichts der für Mac-Nutzer durchaus bedeutenden Erweiterung der Bedienmöglichkeiten mag das überraschen. Doch ist man bei Apple womöglich nicht ausreichend davon überzeugt, dass sich der Touchscreen am Mac durchsetzen kann. Mit der wieder eingestellten Touch Bar hat Apple bereits negative Erfahrungen mit erweiterten Bedienmöglichkeiten gesammelt.

„Your arm want’s to fall off“: Steve Jobs über Touchscreens am Mac

Lange Zeit hat Apple die Touch-Bedienung von Computern als wenig sinnvoll und ergonomisch problematisch abgelehnt. Es ist auch nicht davon auszugehen, dass Apple mit dem Touchscreen die klassischen Eingabemöglichkeiten des Mac ersetzen will. Vielmehr dürfte der berührungsempfindliche Bildschirm als zusätzliche Möglichkeit zur Bedienung dienen. Man darf jedoch bezweifeln, dass der damit verbundene Komfort mit der Bedienung per Tastatur und Trackpad konkurrieren kann.

One more thing?

Doch lassen wir uns überraschen. Vielleicht hat Apple bei der Umsetzung des Touchscreens noch die eine oder andere Überraschung vorbereitet, mit der bislang niemand gerechnet hat.