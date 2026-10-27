25 Jahre ifun.de: Fast hätten wir unser Jubiläum vergessen

Fast hätten wir unser Jubiläum verpasst: In dieser Woche feiern wir unseren 25. Geburtstag. Besonders freut uns dabei, dass es noch immer Leser gibt, die uns nahezu von Anfang an begleiten.

Den Anstoß für unsere ersten Schritte im Internet gab die Vorstellung des iPod durch Steve Jobs am 23. Oktober 2001. Das genaue Datum lässt sich heute nicht mehr rekonstruieren, doch schon wenige Tage später ging unter der Adresse iPodFun.de der Vorläufer von iFun.de online.

Als damals einzige Webseite in Europa boten wir aktuelle Meldungen, Tipps und Tricks rund um den iPod an, während der von Apple für mehr als 500 Euro angebotene MP3-Player über weite Teile der Computerlandschaft hinweg zunächst belächelt wurde.

Ab 2004 ging es steil bergauf

Windows-Nutzer mussten sich bis 2002 gedulden, bis eine mit dem Microsoft-Betriebssystem kompatible Version des iPod und kurz darauf auch iTunes für Windows erhältlich war. Einen weiteren Schub erhielt der iPod 2004 mit der Einführung des in verschiedenen Farben erhältlichen iPod mini.

Im gleichen Jahr sind die Podcasts entstanden. Die anfangs überwiegend von Privatpersonen produzierten Audiosendungen ließen sich automatisch herunterladen und auf den iPod übertragen. Andere Wiedergabegeräte spielten zunächst eine untergeordnete Rolle. Auch hier waren wir ganz vorn mit dabei und hatten neben dem ersten deutschsprachigen Podcast auch das erste Podcast-Verzeichnis im Programm. Apple integrierte Podcasts erst 2005 mit einem eigenen Bereich in iTunes.

Aus iPodFun.de wurde ifun.de

Bis 2007 waren wir unter der Adresse iPodFun.de als zentrale deutschsprachige Anlaufstelle für Nachrichten und Informationen rund um den iPod erreichbar. Der dann erfolgte Wechsel zu ifun.de war nicht ausschließlich durch die Vorstellung des iPhone bedingt. In der amerikanischen Firmenzentrale von Apple war jemand der Meinung, dass wir den Namen iPodFun nicht länger verwenden dürfen. Da wir unser Themenspektrum zu diesem Zeitpunkt ohnehin bereits auf Mac, iPhone und andere Technikthemen ausgeweitet hatten, fiel uns die geforderte Umbenennung allerdings nicht sonderlich schwer.

Seit diesen Anfängen sind inzwischen 25 Jahre vergangen, in denen sich die Apple-Welt grundlegend verändert hat. Der erste iPod, mit dem damals alles begann, liegt noch immer bei uns im Schrank. Das Gerät war damals einer der ersten iPods überhaupt, die von Apple nach Deutschland geliefert wurden.

Dass wir ein Vierteljahrhundert später noch immer über Apple und die damit verbundene Technikwelt berichten, verdanken wir nicht zuletzt euch. Vielen Dank fürs Lesen, für eure Kommentare und dafür, dass ihr uns über all die Jahre begleitet habt.