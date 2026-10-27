Wie mit dem iPod alles begann
25 Jahre ifun.de: Fast hätten wir unser Jubiläum vergessen
Fast hätten wir unser Jubiläum verpasst: In dieser Woche feiern wir unseren 25. Geburtstag. Besonders freut uns dabei, dass es noch immer Leser gibt, die uns nahezu von Anfang an begleiten.
Den Anstoß für unsere ersten Schritte im Internet gab die Vorstellung des iPod durch Steve Jobs am 23. Oktober 2001. Das genaue Datum lässt sich heute nicht mehr rekonstruieren, doch schon wenige Tage später ging unter der Adresse iPodFun.de der Vorläufer von iFun.de online.
Als damals einzige Webseite in Europa boten wir aktuelle Meldungen, Tipps und Tricks rund um den iPod an, während der von Apple für mehr als 500 Euro angebotene MP3-Player über weite Teile der Computerlandschaft hinweg zunächst belächelt wurde.
Ab 2004 ging es steil bergauf
Windows-Nutzer mussten sich bis 2002 gedulden, bis eine mit dem Microsoft-Betriebssystem kompatible Version des iPod und kurz darauf auch iTunes für Windows erhältlich war. Einen weiteren Schub erhielt der iPod 2004 mit der Einführung des in verschiedenen Farben erhältlichen iPod mini.
Im gleichen Jahr sind die Podcasts entstanden. Die anfangs überwiegend von Privatpersonen produzierten Audiosendungen ließen sich automatisch herunterladen und auf den iPod übertragen. Andere Wiedergabegeräte spielten zunächst eine untergeordnete Rolle. Auch hier waren wir ganz vorn mit dabei und hatten neben dem ersten deutschsprachigen Podcast auch das erste Podcast-Verzeichnis im Programm. Apple integrierte Podcasts erst 2005 mit einem eigenen Bereich in iTunes.
Aus iPodFun.de wurde ifun.de
Bis 2007 waren wir unter der Adresse iPodFun.de als zentrale deutschsprachige Anlaufstelle für Nachrichten und Informationen rund um den iPod erreichbar. Der dann erfolgte Wechsel zu ifun.de war nicht ausschließlich durch die Vorstellung des iPhone bedingt. In der amerikanischen Firmenzentrale von Apple war jemand der Meinung, dass wir den Namen iPodFun nicht länger verwenden dürfen. Da wir unser Themenspektrum zu diesem Zeitpunkt ohnehin bereits auf Mac, iPhone und andere Technikthemen ausgeweitet hatten, fiel uns die geforderte Umbenennung allerdings nicht sonderlich schwer.
Seit diesen Anfängen sind inzwischen 25 Jahre vergangen, in denen sich die Apple-Welt grundlegend verändert hat. Der erste iPod, mit dem damals alles begann, liegt noch immer bei uns im Schrank. Das Gerät war damals einer der ersten iPods überhaupt, die von Apple nach Deutschland geliefert wurden.
Dass wir ein Vierteljahrhundert später noch immer über Apple und die damit verbundene Technikwelt berichten, verdanken wir nicht zuletzt euch. Vielen Dank fürs Lesen, für eure Kommentare und dafür, dass ihr uns über all die Jahre begleitet habt.
Herzlichen Glückwunsch, ihr seid mein täglicher Begleiter…
+1 dito! Hier auch…
Kann ich bestätigen!
Da schließe ich mich sehr gern an! :-)
Vielen Dank für tolle 25 Jahre voller ifun-News!!!
Happy Birthday! (Als langjähriger Fan;)
Glückwunsch und macht weiter so.
Herzlichen Glückwunsch! Ich lese seit Jahren fast jeden Artikel und bin immer wieder über die Qualität eurer Berichterstattung begeistert. Weiter so! Auf die nächsten 25 Jahre!
Herzlichen Glückwunsch zur Silberhochzeit und auf viele weitere gute Berichte. Macht weiter so.
Herzlichen Glückwunsch! Und danke fürs tägliche Unterhalten und Aufschlauen.
Zwar bin ich noch nicht ganz so lange dabei, aber ein paar Jahre (mindestens 6) begleite ich euren Weg nun fast täglich und hoffe ihr bleibt auch noch viele Jahre weiter so aktiv!
Dann wünsche ich euch noch alles Gute zum 25. auf weitere mindestens 25 Jahre. Ihr seid echt toll, sehr informativ und macht weiter so! Vielen Dank dafür!
Herzlichen Glückwunsch. Bin seit fast Tag 1 dabei :)
Herzlichen Glückwunsch! Ich bin tatsächlich im ersten Jahr zu Euch gestoßen! Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht.
Auf die nächsten 25 Jahre!
Herzlichen Glückwunsch!
Happy Birthday und lieben Dank für die vielen schönen Jahre mit euch :)
Von Anfang an bin ich nicht dabei, aber doch schon eine ganze Zeit. Danke für die Arbeit.
Happy birthday :) danke für die 25 Jahre. Ich lese eure news täglich !
Und es war eine gute Zeit! Bin seit dem ersten iPod für Windows bei euch dabei. Lange vor dem iPhone. :-)
Herzlichen Glückwunsch, vielen Dank, dass es euch gibt. Alles super!
Glückwunsch, vielen Dank
Ihr macht das wirklich toll, wisst ihr das? Ich bin zwar nicht ganz von Anfang an dabei, aber trotzdem: herzlichen Dank und: Glückwunsch!
Glückwunsch …
Lese jeden Tag mehrmals hier, ist sehr informativ und man bekommt gute Tips …
Weiter so…
Alles Gute!
Bestimmt seit 15 Jahren dabei! Vielen Dank für eure tolle Arbeit!
Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum, ich lese euch tatsächlich seit 2007, krass wie die Zeit vergeht.
Herzlichen Glückwunsch. Ich bin schon seit vielen Jahren dabei.
Herzlichen Glückwunsch und weitere erfolgreiche Jahre!
Happy birthday.
Vermisse bis heute das Forum. War eine tolle Zeit damals
Herzlichen Glückwunsch!! Ihr macht einen tollen Job. Auf die nächsten 25 Jahre. ;-)
Herzlichen Glückwunsch, toll, dass es euch gibt.
Keep on rockin!
Glückwunsch zum Vierteljahrhundert Applebegleitung und auf die nächsten (hoffentlich) mehr mindestens 25 Jahre…
Euer treuer Leser.
Alles gute. Ihr seid auch heute noch meine erste Anlaufstelle. Glückwunsch
Absolut verdient! Euer konstant hohes Niveau, die große Bandbreite an Themen und euer Stil bringen den Erfolg. Weiter so, auf die nächsten 25 Jahre iFUN.
Herzlichen Glückwunsch! Ein Jubiläum auf das ihr stolz sein könnt. Ich freue mich auf weitere 25 Jahre hochwertiger Artikel rund um Apple und neue Technologieprodukte. Macht weiter so!
herzlichen Glückwunsch bin jeden Tag dabei
Ich bin seit 2007 dabei. Vielen dank an euch. Mein Nummer 1 Tech-Portal.
Ja Glückwunsch dazu!!!
Seit 2007 mit dem Start des 1. iPhone bei euch dabei!!
Prost und auf die nächsten 25 Jahre!!!
Seit Jahren teuer lese bei euch.
Absolut verdient! Euer konstant hohes Niveau, die große Bandbreite an Themen und euer Stil bringen den Erfolg. Dabei seit 2009.
Weiter so, auf die nächsten 25 Jahre iFUN.
Herzlichen Glückwunsch zum Ehrentag!
Ja, ihr seid täglicher Begleiter und zwar seit nahezu Eurem Start!
Viele Grüße und Cheers
Kay
Erstmal Glückwunsch und Danke für die vielen Jahre heiße und interessante Infos.
Ich würde mir wünschen, dass ihr eure App fleißig weiter entwickelt und auch neue Features bereitstellt, damit hier bald wieder mehr Aktivität los ist. Was ist beispielsweise mit Benachrichtigungen für Kommentare und Antworten oder Likes für besonders gute Kommentare?
Über sowas würde ich mich freuen. Dank KI sollte die Umsetzung ja deutlich weniger Zeit kosten.
Herzlichen Glückwunsch!!! Macht weiter so. Auf die nächsten 25 Jahre :)
25 Jahre! Herzlichen Glückwunsch. Ihr wart eine der ersten Apps auf meinem iPod Touch im Jahr 2011, wie doch die Zeit vergeht. Ich wünsche euch alles Gute für die nächsten 25 Jahre ^^
Herzlichen Glückwunsch! Ich bin bei euch seit 2009, da habe ich mein erstes iPhone 3G bekommen. Ihr wart für mich die erste Anlaufstelle.
Viele Glückwünsche liebes Team. Ihr macht einen großartigen Job.
Ich bin seit meinem iPhone 4 bei Euch und freue mich auf die nächsten Jahre.
Auch von meiner Seite die besten Wünsche zum 25. Jubiläum.
Herzlichen Glückwunsch! Viele Newsseiten sind gekommen und wieder gegangen, ihr seid geblieben.
Waren tolle 15 Jahre bislang (für mich). Mal habe ich mehr reingeschaut, mal weniger, eigentlich meist täglich.
Danke für all die tollen Artikel, Erfahrungsberichte und die faire Moderation in den Kommentaren.
Nur so am Rande, wo ist eigentlich rop geblieben? Der war gefühlt immer ein inoffizieller Mitarbeiter mit vielen tollen Bereicherungen.
WOW! Stimmt ja: iPodFun :D…Herzlichen Glückwunsch und DANKE für Eure Präsenz über all die Jahre. Ihr seid ein Teil meiner Freizeit und ich geniesse nahezu jeden Artikel und kann gar nicht zählen, was von Euch / durch Euch gelernt habe. Dankeschön!
Glückwunsch! Und danke für viele gute Berichte und Tipps und auch dafür, dass Ihr immer mal wieder über den Tellerrand schaut.
Happy Birthday. Ich hoffe, ich schaffe die nächsten 25 Jahre.
Herzlichen Glückwunsch, ihr seid spitze und mein täglicher Begleiter, DANKE!
Herzlichen Glückwunsch, vielen lieben Dank für Eure tolle Arbeit. Macht weiter so.
Gratulation! Definitiv weitere 25 gute Jahre und mehr verdient ihr für den beständig guten Job, den ihr nun mal wirklich macht. Eine der wenig verbliebenen Konstanten in einem immer wirrer werdenden Umfeld.
Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum ..
ich bin auch schon von Anfang an dabei .. und freue mich jeden Tag auf die News von euch .. auf die Tests, Berichte und Vorstellungen .. und auch auf die kleinen Gerüchte und Spekulationen ..
Ihr macht einen verdammt guten Job .. und ganz sicher geht es auch genauso weiter ..
Bleibt wie ihr seid .. und bringt uns weiter jede Menge News und Spaß mit dem Apfelkompott :-)
Glückwunsch weiter so und alles Gute
Ich wünsche euch auch alles Gute zum Geburtstag, ihr seid ein tolles Team und ihr seid immer sehr gute Ideengeber mit tollen Artikeln!!!
Glückwunsch und Danke
Alles Gute zum Jubiläum und weiterhin viel Erfolg!
Ihr seid seit dem iPhone 3GS fester Bestandteil auf meinen iPhones bis heute!
Es wäre schön, wenn die Zukunft noch etwas mehr Funktionen bringen würde!
Native App für Apple Watch etc.
Gönnt euch einen Sekt oder ein Bier auf das Jubiläum und macht weiter so!!!
Alles Gute! Meine tägliche Portion Freude!
Gratulation.
Auf die nächsten 25 Jahre :)
Ich habe euch irgendwann zu den iPhone 4 Zeiten, glaube ich entdeckt. Habe da immer die News von euch gelesen auch zum Jailbraiken und sowas gab’s früher viel.
Herzlichen Glückwunsch und DANKE für eure tolle Arbeit auch von mir, einem Leser der-fast- ersten Stunde.
Glückwunsch… und ich bin auch schon seit Jahren dabei….
Danke für die guten Informationen..
Und macht weiter so…
Herzlichen Glückwunsch. Ich bin seit dem iPhone 3 dabei. (Welches ich immer noch besitze)
Bin seit dem iPhone 3G dabei (und warte genau so lange auf eine gute Kommentarsektion) und hoffe noch viele viele Jahre länger. Danke ifun!!
Glückwunsch! Weiter so.
Vielen Dank dafür
+1
Herzliche Glückwünsche und weiterhin viel Erfolg! Cheers
Herzlichen Glückwunsch. Ich bin nicht seit Anfang dabei, aber bestimmt schon fast 20 Jahre. Auf die nächsten 25 Jahre.
Seit dem iPhone 3G ein treuer täglicher Leser :-)
+1 Schön, dass es Euch gibt!
Ihr begleitet mich auch schon jahrelang! Danke für eure tolle Arbeit! Auf das goldene Jubiläum!
Herzlichen Glückwunsch zum 25. Jubiläum.
Ich verfolge euch seit 2009. Damals habe ich mein erstes iPhone bekommen. Das war das 3GS.
Seitdem verfolge ich euch täglich. Dank euch bin ich in der Apple, Computer und Hardware Welt immer up to Date.
Mach weiter so!
ach was waren das für zeiten als es noch einen eigenen chatbereich gab. als mod „zar“und vielen anderen usern alles mögliche bequatscht….. auf die nächsten jahre!
Glückwunsch! Lese/Schreibe hier seit etwa meinem iPhone 3GS mit. Viel passiert seitdem ;-) weiter so!
Da kann man nur als langjähriger Leser sagen: „Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum.“
Herzlichen Glückwunsch und macht weiter so eine gute Berichterstattung. Lese euch täglich und gebe auch ab und an meinen Senf dazu :)))
Ich bin seit dem iPhone 3GS dabei. Die Information die ihr uns jeden Tag liefert, sind einfach toll gemacht. Keine Huldigung von Apple auch mal angebracht Kritik.
Herzlichen Glückwunsch. Ihr seit 10 Jahren mein täglicher Begleiter. Macht weiter so!
Liebes Team! Herzlichen Glückwunsch , schön, dass es euch gibt!!! Herzlichen Dank und weiter so !!!
Macht weiter so , bin seit Jahren dabei :-)
Herzlichen Glückwunsch, bin seit dem iPhone 6s dabei :-) Hatte zuvor Windows Phone lange die Treue gehalten.
Ich bin seit früher Stunde nahezu täglicher Gast bei euch – vielen Dank für eure konstante Berichterstattung auf gleichbleibend hohem Niveau
Glückwunsch und weiter so!!
Glückwunsch und danke für euer Engagement!
Lese wohl auch schon seit annähernd Tag 1. Habe seit ca. 34 Jahren Macintosh Rechner :)
Herzlichen Glückwunsch! :-)
Herzlichen Glückwunsch, bin seit 20 Jahren täglich dabei. Macht weiter so.
Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum! Weiter so!
Mein Glückwunsch und kann nur sagen – einfach weiter so!
Ihr habt euch erst diese Woche, durch eure drei kleinen Helfer-Apps wieder einmal selbst übertroffen. Die Mischung macht’s einfach bei euch und genau deshalb bin ich seit meinem ersten iPod 5.5 bei iPodfun dabei :-)
Glückwunsch – auf die nächsten 25 Jahre!
Herzlichen Glückwunsch. Bin nun auch schon einige Jahre dabei.
In letzter Zeit habt ihr eure eigenen Apps vorgestellt. Nach 25 Jahren wäre es mal an der Zeit, auch mal das Team hinter iFun zu sehen, falls nicht schon mal geschehen.
Wie wär’s…?
Seid dem iPhone 3G bei mir installiert – macht weiter so!
Herzlichen Glückwunsch! Bin schon seit dem iPhone 3GS täglich dabei.
Glückie
Glückwunsch. Seit dem iPhone3 mein täglicher Begleiter.
Beschte Äpp
Herzlichen Glückwunsch und danke für die viel hilfreichen Informationen und Tipps.
Glückwunsch an das ganze Team! Ihr bereichert mich jeden Tag!
Herzlichen Glückwunsch !
Ich erinnere mich gern an die Zeit als iFun noch ein eigenes Forum vorgehalten hat in dem ich Moderator sein durfte.
Schöne Zeit und sehr schön was ihr draus gemacht habt.
Glückwunsch ans ganze Team! Auch schon seit vielen Jahren dabei. Danke!!!
Gratulation
Herzlichen Glückwunsch, liebes Team! Ich bin schon seit fast 20 Jahren dabei und freue mich jeden Tag darüber, dass es Euch gibt <3
Ist noch jemand hier, der aus den ganz alten Tagen den legendären User „Expertenmeinung“ kennt, der immer zu allem einen sehr spitzfindigen Kommentar parat hatte. Lieber Herr „Expertenmeinung“, gibt es Dich noch oder gibt es jemanden, der ihn auch noch kennt? :)
Wow krass! Hab jetzt nicht gedacht das es euch schon so lange gibt,Respekt! Gratulation natürlich und macht weiter so!
Congrats! Das ist heutzutage schon eine Leistung!
Herzlichen Glückwunsch und weiterhin viel Erfolg!
Herzlichen Glückwunsch. Bin auch schon ewig dabei :) weiter so
Glückwunsch und vielen Dank!!
Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum!
Ich schaue jeden Tag bei euch rein und bin somit immer auf dem Laufenden. VG
Die besten Glückwünsche!
Danke für euer Engagement.
Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank für eure Arbeit! Macht bitte weiter so ;-)
Herzlichen Glückwunsch zu eurem Jubiläum! Ich bin zwar erst seit einigen Jahre dabei, möchte euch aber nicht mehr missen.