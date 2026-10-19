MacBook Pro: Apple lädt für den 28. Oktober ein

Wir dürfen es jetzt als offiziell bestätigt betrachten, dass Apple nächste Woche mit einer neuen Version des MacBook Pro aufwartet. Der bei Apple für das Produktmarketing verantwortliche Vorstand Greg Joswiak hat die Plattform X dazu genutzt, diesbezüglich eine etwas kryptische, aber dennoch recht eindeutige Ankündigung abzusetzen. Begleitend dazu hat Apple auch persönliche Einladungen für den 28. Oktober versandt.

Joswiak schreibt in seinem Beitrag auf X wörtlich, „Can’t wait to pro ant tell next week“. Begleitend hat der Apple-Manager eine animierte Grafik veröffentlicht, die man als per Touch-Eingabe animierten Pinselstrich ansehen kann. „Pro and tell“ ist auch der von Apple gewählte Name für die Veranstaltung.

Can’t wait to pro and tell next week. https://t.co/3wUkxwq35i — Greg Joswiak (@gregjoz) October 19, 2026

Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass sich das nächste MacBook Pro zusätzlich zu Trackpad und Tastatur über einen berührungsempfindlichen Bildschirm bedienen lässt. Offen war eigentlich nur noch, wann wir mit der offiziellen Ankündigung rechnen können. Mit Blick auf die kommende Woche waren diesbezüglich bereits der 27. und 28. Oktober im Gespräch.

Apple lässt bislang offen, ob die Veranstaltung auch als Videostream übertragen wird. Zumindest die gewählte Uhrzeit spricht dafür. Der Beginn ist auf 10 Uhr vormittags in Los Angeles festgelegt, was 18 Uhr unserer Zeit entspricht (wir haben da schon Winterzeit).

Touchscreen, OLED und Preisaufschlag

Es wird erwartet, dass Apple beim kommenden MacBook Pro gleich mehrere Änderungen einführt. So soll sich nicht nur erstmals ein Mac-Notebook auch über einen Touchscreen bedienen lassen.

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Das neue Notebook soll zudem auch einen OLED-Bildschirm erhalten. Diese Displaytechnik verwendet Apple bereits beim iPhone und iPad Pro. Auch die bisherige Kameraaussparung könnte durch eine Dynamic Island ersetzt werden, die zusätzliche Bedienelemente und Statusinformationen anzeigt.

Die umfangreicheren Änderungen dürften sich allerdings auch beim Preis bemerkbar machen. Wir müssen damit rechnen, dass die neue MacBook-Pro-Generation merklich teurer wird als ihre Vorgänger.